Gwalior Latest News: 14 साल बाद ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी, हत्या के मामले में पाए गए थे दोषी

Gwalior Independence Day News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्वालियर केंद्रीय जेल से 16 कैदी रिहा किए गए. हत्या के दोषियों में से अधिकांश ने 14 साल की सजा पूरी कर ली थी, जबकि 6 साल की सजा उनके अच्छे व्यवहार के कारण माफ कर दी गई. अब ये कैदी समाज में नए जीवन के साथ लौटेंगे.
Gwalior Jail News: ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर केंद्रीय कारागार से 16 कैदियों को आज सुबह रिहा किया गया. ये सभी कैदी हत्या के मामलों में दोषी पाए गए थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे. इनमें से ज्यादातर कैदियों ने 14 साल की सजा जेल में पूरी कर ली थी. उनके अच्छे व्यवहार और अनुशासन को देखते हुए 6 साल की सजा माफ कर दी गई. अब ये लोग समाज में आम नागरिक के रूप में नई शुरुआत करने जा रहे हैं.
इस रिहाई में उत्तर प्रदेश के झांसी का एक कैदी भी शामिल था, लेकिन उसके खिलाफ झांसी में एक पेंडिंग अपराध दर्ज होने के कारण उसे वहीं भेज दिया गया. बाकी सभी कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका मिला. जेल प्रशासन ने उन्हें न सिर्फ आजादी दी, बल्कि उन्हें सही रास्ता चुनने और भविष्य में अपने कदम सुधारने की सलाह भी दी.
कैदियों को मिला नया जीवन
जेल प्रशासन के अनुसार, हर साल चार खास अवसरों पर ऐसे कैदियों को उनके अच्छे चाल-चलन और व्यवहार के आधार पर रिहा किया जाता है. इसका मकसद यह है कि समाज में सुधार के साथ-साथ कैदियों को भी नया जीवन देने का मौका मिले. यह प्रक्रिया जेल और समाज दोनों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देती है कि बदलाव हमेशा संभव है.
कैदियों को दी शुभकामनाएं
खास बात यह रही कि इस बार रिहाई में कोई महिला कैदी शामिल नहीं थी. जेल प्रशासन ने सभी रिहा हुए कैदियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उन्हें यह याद दिलाया कि समाज की मुख्य धारा में लौटकर उन्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है. इस मौके पर अधिकारियों ने सभी के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें समाज में सम्मान और जिम्मेदारी के साथ जीने की सलाह दी. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)
