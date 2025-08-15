Gwalior Latest News: 14 साल बाद ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी, हत्या के मामले में पाए गए थे दोषी
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2882013
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

Gwalior Latest News: 14 साल बाद ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी, हत्या के मामले में पाए गए थे दोषी

Gwalior Independence Day News: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्वालियर केंद्रीय जेल से 16 कैदी रिहा किए गए. हत्या के दोषियों में से अधिकांश ने 14 साल की सजा पूरी कर ली थी, जबकि 6 साल की सजा उनके अच्छे व्यवहार के कारण माफ कर दी गई. अब ये कैदी समाज में नए जीवन के साथ लौटेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी!
ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी!

Gwalior Jail News: ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर केंद्रीय कारागार से 16 कैदियों को आज सुबह रिहा किया गया. ये सभी कैदी हत्या के मामलों में दोषी पाए गए थे और आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे. इनमें से ज्यादातर कैदियों ने 14 साल की सजा जेल में पूरी कर ली थी. उनके अच्छे व्यवहार और अनुशासन को देखते हुए 6 साल की सजा माफ कर दी गई. अब ये लोग समाज में आम नागरिक के रूप में नई शुरुआत करने जा रहे हैं.

इस रिहाई में उत्तर प्रदेश के झांसी का एक कैदी भी शामिल था, लेकिन उसके खिलाफ झांसी में एक पेंडिंग अपराध दर्ज होने के कारण उसे वहीं भेज दिया गया. बाकी सभी कैदियों को समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका मिला. जेल प्रशासन ने उन्हें न सिर्फ आजादी दी, बल्कि उन्हें सही रास्ता चुनने और भविष्य में अपने कदम सुधारने की सलाह भी दी.

कैदियों को मिला नया जीवन
जेल प्रशासन के अनुसार, हर साल चार खास अवसरों पर ऐसे कैदियों को उनके अच्छे चाल-चलन और व्यवहार के आधार पर रिहा किया जाता है. इसका मकसद यह है कि समाज में सुधार के साथ-साथ कैदियों को भी नया जीवन देने का मौका मिले. यह प्रक्रिया जेल और समाज दोनों के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देती है कि बदलाव हमेशा संभव है.

कैदियों को दी शुभकामनाएं
खास बात यह रही कि इस बार रिहाई में कोई महिला कैदी शामिल नहीं थी. जेल प्रशासन ने सभी रिहा हुए कैदियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और उन्हें यह याद दिलाया कि समाज की मुख्य धारा में लौटकर उन्हें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है. इस मौके पर अधिकारियों ने सभी के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें समाज में सम्मान और जिम्मेदारी के साथ जीने की सलाह दी. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)

ये भी पढ़ेंः जेबकतरी महिला ने भीड़ का उठाया फायदा, चंद सेकेंड में की हाथ की सफाई; cctv में रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी। आपके जिले ग्वालियर की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior newsgwalior news in hindi

Trending news

krishna janmashtami 2025
छतरपुर में खत्म हुई दशकों पुरानी परंपरा, हिंदू-मुस्लिम नहीं पुलिस मनाएगी जन्माष्टमी!
gwalior news
14 साल बाद ग्वालियर जेल से आजाद हुए 16 कैदी, हत्या के मामले में पाए गए थे दोषी
Indore
इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक साथ बदला 8 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म! इधर से उधर भागे यात्री
indore news
खाकी वर्दी और राजा रघुवंशी का दोस्त, सोनम के ससुराल पहुंची नकली पुलिस;जानिए प्लानिंग
Bilaspur News
ग्रेजुएशन पहले साल के प्राइवेट एडमिशन शुरू, घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
MP Top News Today
MP Top News: मध्य प्रदेश में आज कहां क्या है खास, एक क्लिक में पढ़ें सभी बड़ी खबरें
Mahakal Bhasma Aarti Darshan
महाकाल भस्म आरती के दौरान टीम इंडिया के कोच के साथ दिखी सोनल चौहान! जानिए कनेक्शन
Chhindwara Breaking News
अब फट-फट आवाज करने वालों की खैर नहीं! छिंदवाड़ा में वाहन चालकों पर एक्शन
indore news
चमत्कार या अनहोनी? इंदौर में फिर जन्मी 2 सिर, 2 पैर, 4 हाथ, 2 दिल, 1 पेट वाली बच्ची
chhattisgarh news
स्वतंत्रता दिवस से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़ा फेरबदल,बस्तर रेंज भेजे गए 11 DSP
;