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ग्वालियर-चंबल में 11 साल में सबसे कम बारिश, जून में भी तप रहा शहर, जानें कब मिलेगी राहत

Bhopal Gwalior Mausam Update: मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री से से पहले प्री-मानसून गतिविधियां तेज हो गई है. मौसम विभाग ने भोपाल और ग्वालियर-चंबल संभाग के कई जिलों में बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और बारिश की संभावना जताई है.

Written ByPooja
Published: Jun 23, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:56 PM IST
ग्वालियर-चंबल में 11 साल में सबसे कम बारिश, जून में भी तप रहा शहर, जानें कब मिलेगी राहत

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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