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Bhopal Gwalior Mausam Update: मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं. वहीं दूसरी ओर कई जिले भीषण गर्मी के चेपट में हैं. मौसन विभाग ने भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, सागर और ग्वालियर-चंबल संभाग के कई जिलों में आज बादल छाए रहने, तेज हवा चलने और बारिश की संभावना जताई है.
Bhopal Mausam Update
पिछले 24 घंटों में भोपाल, शहडोल और सागर डिवीजन के जिलों में कई जगहों पर बारिश हुई. सोमवार को पूरे राज्य में प्री-मानसून की एक्टिव रहा. भोपाल में पौन तीन इंच बारिश दर्ज की गई. इंदौर, खंडवा, रायसेन, राजगढ़, उज्जैन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना, सिवनी, बड़वानी, शाजापुर और सीहोर सहित कई जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहा.
ग्वालियर का मौसम
वहीं ग्वालियर-चंबल में मानसून की शुरुआत काफी धीमी रही है. जून का चौथा हफ्ता शुरू होने के बावजूद अब तक इस इलाके में सिर्फ 35.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है. पिछले 11 सालों में जून के महीने में यह तीसरी सबसे कम बारिश है. कम बारिश की वजह से लोगों को जून में भी भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, ग्वालियर क्षेत्र में जून में औसतन 79.1 मिमी बारिश होती है, लेकिन इस बार अब तक हुई बारिश सामान्य मात्रा से आधी से भी कम रही है. इसका सीधा असर तापमान पर पड़ रहा है.
Gwalior Mausam Update
सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहा. लगातार ज्यादा तापमान और उमस के कारण लोगों को दिन और रात, दोनों समय परेशानी हो रही है. मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को ग्वालियर-चंबल इलाके में हल्की बारिश और आंधी-तूफान की संभावना जताई है. इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.
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