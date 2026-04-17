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राजस्थान की गर्म हवाओं ने ग्वालियर-चंबल में बढ़ाई गर्मी, दोपहर में सड़कें सूनी, पारा 42 पार

Gwalior Weather: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है. ग्वालियर-चंबल में तापमान 42 डिग्री तक चला गया है. राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते मौसम गर्माहट हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 17, 2026, 01:57 PM IST
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ग्वालियर चंबल में भीषण गर्मी
ग्वालियर चंबल में भीषण गर्मी

Gwalior Chambal Weather: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्वालियर-चंबल में तापमान में बढ़ोत्तरी की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही है. यहां पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है. जो सामान्य से ज्यादा हो गया है. जबकि न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस हो गया है. यानि अब रात में भी तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. अगले 24 घंटे में मौसम विभाग ने भीषण गर्मी होने का अलर्ट जारी किया है. आलम यह है कि सुबह 8 बजे तक तापमान 30 डिग्री को क्रॉस कर गया था. 

राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं

राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के चलते तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है. दोपहर के समय में सड़कें पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई है. लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. क्योंकि दोपहर के समय लू जैसे हालात बन रहे हैं. ऐसे में अब सड़कों पर सन्नाटे की स्थिति बन रही है. शाम के वक्त ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं. मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान की तरफ से तेज धूप और गर्म हवाओं का असर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है. ऐसे में भीषण गर्मी हो रहा है. क्योंकि गर्म हवाओं ने तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोत्तरी ला दी है. ऐसे में दिन में तापमान अब 43 डिग्री तक जा रहा है. 

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गर्मी की वजह से उमस भी बढ़नी शुरू हो गई है. हवा में नमी के स्तर ने परेशानी बढ़ा दी है. सुबह के समय आर्द्रता 52 प्रतिशत तक चली गई है. जो सामान्य से ज्यादा हो गई है. मौसम विभाग का कहना है कि  राजस्थान के मरुस्थलीय इलाकों से आ रही गर्म हवाओं ने तापमान में बढ़ोत्तरी दी है. अनुमान है कि पारा 43 के ऊपर चला जाएगा. वर्तमान में मौसम के बदलते मिजाज की वजह से लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है. क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से लू की स्थिति बन रही है. ऐसे में दोपहर में अगर कोई जरूरी काम से निकल रहा है तो ववह गर्मी से बचाव के सभी उपाय है. 

एमपी में भीषण गर्मी 

मध्य प्रदेश में सूरज के तेवर तीखे हो चुके हैं. आसमान से बरसती इस आग के बीच बच्चों को स्कूल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि गर्मी का आलम ज्यादा हो गया है. कई स्कूलों में समय बदल गया है. 

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