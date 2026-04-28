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ग्वालियर-चंबल में अप्रैल ही में जून जैसी गर्मी, 43 से ऊपर हुआ पारा, रातें भी हो रही गर्म

Gwalior Weather: ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी का दौर जारी है. राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं की वजह से यहां का तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 28, 2026, 05:21 PM IST
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ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी जारी
ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी जारी

Chambal Weather: ग्वालियर चंबल में गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है. क्योंकि यहां अधिकतम तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां का तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच भी जा सकता है. राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं ने तापमान में और बढ़ोत्तरी कर दी है. ऐसे में घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है. आलम यह है कि अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी पड़ रही है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग की तरफ से लगातार लोगों को सावधानी बरतने की एडवाजायरी जारी की जा रही है. 

ग्वालियर-चंबल में हाल बेहाल 

भीषण गर्मी से ग्वालियर चंबल के जिलों में लोगों के हाल बेहाल हैं. रविवार को ग्वालियर में वॉर्म नाइट की स्थिति रही. जहां रात में भी तापमान सामान्य से ज्यादा था. यहां का न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री था, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा था. ऐसे में रातों में भी अब लोग बेहाल नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने बताया कि ग्वालियर चार साल बाद यह पहला मौका है. जब अप्रैल के महीने में ही तापमान 43 डिग्री को पार कर गया है. अगर इसी तरह से तापमान में बढ़ोत्तरी होती रही तो ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर भी जा सकता है. 

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गर्मी से बचाव जरूरी 

मौसम विभाग ने पूरे ग्वालियर चंबल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में गर्मी से बचाव की सलाह दी गई है. क्योंकि राजस्थान की तरफ से आ रही शुष्क हवाओं ने तापमान बढ़ोत्तरी कर दी है. जिससे भीषण गर्मी हो रही है.  ग्वालियर-चंबल संभाग में तापमान लगातार बढ़ रहा है. यहां सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच पहुंच जाता है. दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में पारा सबसे ऊपर होता है. जिससे भीषण गर्मी और लू की स्थिति बन रही है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बदलते मौसम में खुद को हाईड्रेड रखना जरुरी है. ऐसे में लगातार समय-समय पर पानी पीते रहे और धूप से पूरी तरह से बचाव जरूरी है. 

एमपी में भीषण गर्मी 

एमपी में इस साल अप्रैल के महीने में ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है. चार सालों बाद चंबल अंचल में भी अप्रैल के महीने में इस तरह से गर्मी का असर दिख रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि अभी अप्रैल के बाद मई के महीने में भी गर्मी का आलम ऐसा ही रहने की पूरी संभावना है. 

ये भी पढ़ेंः MP में गर्मी तोड़ रही रिकॉर्ड, इंदौर, उज्जैन, रतलाम में अलर्ट, हीट वेव चलती रहेगी

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