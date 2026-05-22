ग्वालियर-चंबल में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी, हीट वेव का अलर्ट जारी, रातें भी हो रही गर्म

Gwalior Weather: ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा है. शुक्रवार के दिन यहां का तापमान दोपहर में 45 डिग्री को पार कर गया था. जिसके चलते लोग बुरी तरह गर्मी से प्रभावित नजर आए. वहीं दिन के साथ-साथ अब रात में भी तापमान सामान्य से कही ज्यादा हो गया है. रात में तापमान 30 डिग्री से ऊपर था. जिससे रात में भी लोग गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं. उमस और गर्म हवाओं की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं. मौसम विभाग का कहना है कि अभी ग्वालियर-चंबल में कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है. यानि अभी भीषण गर्मी जारी रहेगी.

सुबह से ही तप रहा ग्वालियर-चंबल

ग्वालियर में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है. गुरुवार की रात इस सीजन की सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जब न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. रातभर गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. देर रात तक गर्मी का असर बना रहने से लोगों की नींद भी प्रभावित हुई. शुक्रवार सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया. सुबह 8:30 बजे तक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जबकि सुबह 5:30 बजे भी पारा 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान सामान्य से काफी ज्यादा है.

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ग्वालियर में हीट वेव

लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने ग्वालियर और आसपास के इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मई महीने में इस बार तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी राहत मिलने के आसार कम हैं. दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी लगातार ऊंचा बना हुआ है. रात 8 बजे तक गर्म हवाएं चलती रहीं, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल सकी. हालात ऐसे रहे कि कूलर और एयर कंडीशनर भी बेअसर नजर आए. भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं.

घरों से बाहर न निकले

प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की अपील की है. साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के सूती कपड़े पहनने और धूप में बाहर निकलते समय सिर ढककर चलने की सलाह दी गई है. भीषण गर्मी का असर शहर की सड़कों और बाजारों में भी साफ दिखाई दिया. दोपहर के समय प्रमुख बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. तेज धूप और लू के थपेड़ों ने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले तीन दिनों तक मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी होने वाली है. जिससे लोगों की परेशानियां अभी और बढ़ने वाली है. गर्मी से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

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