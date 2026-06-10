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Gwalior Bhopal Mausam: मध्य प्रदेश में प्री-मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे मौसम में बदलाव आया है. वहीं दूसरी ओक कुछ क्षेत्रों में तेज गर्मी और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. मौसम के दोहरे मिजाज के बीच प्रदेश में कहीं राहत तो कहीं तपिश का असर बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, रीवा सहित कई जिलों में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई. वहीं राजधानी भोपाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं.
प्री मानसून गतिविधियों के कारण राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं और बारिश से राहत मिली, वहीं कुछ जगहों पर गर्मी का असर बना रहा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का दौर जारी रहने का अनुमान जताया है.
भोपाल-ग्वालियर का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, भोपाल, रायसेन, इंदौर, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, सतना, मैहर, उमरिया, शहडोल, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में गर्मी का असर बना रह सकता है.
ग्वालियर में चलेगी धूल भरी आंधी
मौसम विभाग ने आज राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. विभाग के अनुसार आज ग्वालियर, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, कटनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छतरपुर, टीकमगढ़, मैहर, निवाड़ी और पांढुर्णा सहित कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है.
मौसम विभाग की सलाह
मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवाओं, तूफान और अचानक होने वाली बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो सकता है. इसे देखते हुए जिन इलाकों में बारिश की संभावना है, वहां किसानों को अभी खेतों में सिंचाई करने, खाद डालने या कीटनाशक का छिड़काव करने से बचना चाहिए. तूफान या बारिश के खतरे को देखते हुए फसल की कटाई और उसे सुखाने का काम फिलहाल टाल देना चाहिए. काटी गई फसल, खाद, बीज और खेती के औजारों को वॉटरप्रूफ तिरपाल या प्लास्टिक की शीट से अच्छी तरह ढककर रखना की सलाह दी गई है.
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