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ग्वालियर-चंबल में मानसून की एंट्री से पहले बदला मौसम, बारिश से मिली राहत, भोपाल में चलेगी आंधी; IMD की चेतावनी

Gwalior Bhopal Mausam: मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, रीवा सहित कई जिलों में आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई. वहीं राजधानी भोपाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं.

Written ByPooja
Published: Jun 10, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:15 PM IST
ग्वालियर-चंबल में मानसून की एंट्री से पहले बदला मौसम, बारिश से मिली राहत, भोपाल में चलेगी आंधी; IMD की चेतावनी

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Pooja

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पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

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