अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों पर ग्वालियर प्रशासन सख्त, 15 दिन में मांगी जानकारी

Gwalior Collector Ruchika Chauhan: ग्वालियर शहर के प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है, दरअसल, ग्वालियर शहर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की शंका के चलते अब जिला प्रशासन ने 15 दिन में पूरी जानकारी मांगी है. ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने बीएनएस की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत मकान मालिकों और संस्थानों को अपने किराएदारों व कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने में 15 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ जमा करनी होगी. अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ग्वालियर में बढ़ी सतर्कता

ग्वालियर जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक मकान मालिकों को किरायेदारों के पहचान पत्र, उनका पूरा पता, मोबाइल नंबर समेत आवश्यक दस्तावेज थानों में प्रस्तुत करने होंगे. जबकि इसी तरह संस्थानों को भी अपने कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी जमा करनी होगी. ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह काम 15 दिन में करने के लिए कहा है. ग्वालियर पुलिस अधीक्षक की तरफ से कलेक्टर को भेजे गए प्रतिवेदन में बताया गया था कि हाल ही में शहर में 9 बांग्लादेशी नागरिकों के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां उच्च सतर्कता पर हैं. आशंका जताई गई है कि कई संदिग्ध लोगों ने अपनी पहचान बदलकर शहर में किराए के मकानों या विभिन्न संस्थानों में शरण ले रखी है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः भोपाल में 2 बांग्लादेशी फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाकर हुए फरार, पुलिस कर रही तलाश​

पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि इन व्यक्तियों की अवैध गतिविधियों में संलिप्तता की संभावना है, जो शहर की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती है. कलेक्टर की ओर से जारी यह आदेश जारी होने की तिथि से दो माह तक प्रभावी रहेगा. इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 समेत अन्य दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे.

पुलिस की मदद कीजिए

प्रशासन का मानना है कि शहर में बाहरी और संदिग्ध तत्वों की बढ़ती गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है. यही कारण है कि किरायेदारों और कर्मचारियों की जानकारी अनिवार्य रूप से थानों में जमा करने का निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. जिला प्रशासन और पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे आदेश के अनुरूप समय पर जानकारी दें और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें.

ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

ये भी पढे़ंः MP के रेल यात्रियों को मिलेगी एक और सुविधा, LHB रेक से चलेगी इंदौर-बरेली एक्सप्रेस

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!