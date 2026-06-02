ग्वालियर के थाने में 'गदर'... ड्यूटी पर फटकार से भड़का सिपाही, थाने के अंदर ही हवलदार को पीट डाला

Constable Beat Head Constable-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के इंदरगंज थाने में पुलिस के अनुशासन को तार-तार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां ड्यूटी को लेकर सीनियर द्वारा लगाई गई फटकार से नाराज होकर एक सिपाही ने थाने के अंदर ही हवलदार के साथ मारपीट कर दी. इस घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है और मामले की विभागीय जांच शुरू करवा दी है.

हवलदार के साथ की मारपीट

जानकारी के अनुसार, इंदरगंज थाने में तैनात हवलदार अंजनी सिंह ने सिपाही महेंद्र सिंह चंदेल को ड्यूटी से गायब रहने और अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने पर डांट लगाई थी. हवलदार की यह बात सिपाही को इतनी नगवार गुजरी कि वह गुस्से में तमतमाता हुआ थाने पहुंचा और अपने सीनियर हवलदार से बहस करने लगा. देखते ही देखते दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि सिपाही ने हवलदार के साथ हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी.

एसएसपी ने किया सस्पेंड

थाने के भीतर अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए. माहौल बिगड़ता देख बाकी कर्मचारियों ने तुरंत बीच-बचाव किया और दोनों को अलग कराकर मामला शांत कराया. अगर समय रहते बाकी पुलिसवाले बीच न आते, तो यह विवाद और भी बड़ा रूप ले सकता था. जैसे ही घटना की खबर अधिकारियों तक पहुंची, तो तुरंत एक्शन लिया गया. एसएसपी ने शुरुआती तफ्तीश के बाद आरोपी सिपाही महेंद्र सिंह चंदेल को सस्पेंड कर दिया. साथ ही, इस पूरे मामले की अंदरूनी जांच के आदेश दे दिए हैं.

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पहले भी हो चुकी हैं मारपीट

इस घटना ने एक बार फिर पुलिस महकमे के भीतर अनुशासन और काम के माहौल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. हैरान करने वाली बात यह भी है कि इंदरगंज थाना पहले भी पुलिसकर्मियों के आपसी झगड़ों की वजह से सुर्खियों में रह चुका है. पिछले साल भी इसी थाने के कर्मचारियों के बीच आपस में मारपीट की बात सामने आई थी. फिलहाल, पुलिस विभाग को जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आरोपी सिपाही के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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