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ग्वालियर में 'बंटी-बबली' का बड़ा खेल, मुनाफे का लालच देकर 40 लोगों से ठगे 2 करोड़, दंपती फरार

Gwalior News-ग्वालियर में दंपती ने 40 से ज्यादा लोगों को 2 करोड़ की चपत लगाई. हर महीने मुनाफे का झांसा देकर ठगी की. पीडितों ने अब एसपी से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 23, 2026, 04:28 PM IST
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ग्वालियर में 'बंटी-बबली' का बड़ा खेल, मुनाफे का लालच देकर 40 लोगों से ठगे 2 करोड़, दंपती फरार

Gwalior Fraud Case-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से ठगी का मामला सामने आया है. यहां निवेश के नाम पर हर महीने 4 से 5 फीसदी मुनाफा देने के लालच देकर दंपती ने 40 से ज्यादा लोगों से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी अजय राठौर और उसकी पत्नी नीतू राठौर ने एक कंपनी के नाम पर लोगों को जोड़ा. शुरुआत में कुछ लोगों को मुनाफा देकर भरोसा जीता, फिर रकम बढ़वाकर पैसा ऐंठ लिया. अब दोनों मोबाइल बंद कर फरार हो गए हैं. वही 40 पीड़ितों ने एसपी सहित पुलिस अधिकारियों को शिकायती आवेदन देकर FIR दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मुनाफे का दिया लालच
पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि अजय राठौर और नीतू राठौर ने लोगों से फोन-पे, RTGS और नकद पैसा लिया. शुरुआत में दोनों ने कुछ निवेशकों को हर महीने 10 से 12 हजार रुपए तक मुनाफा दिया. लोगों को उनपर भरोसा हो गया और उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को कंपनी से जोड़ दिया. धीरे-धीरे बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया. 

ठगी कर गायब हुआ दंपती
कुछ समय के बाद आरोपियों ने लोगों को भुगतान बंद कर दिया. जब निवेशकों ने अपनी मूल रकम वापस मांगी तो दंपती पहले तो बहाने बनाने लगा. जब लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया तो फोन उठाना बंद दिया और फरार हो गए. उनके गायब होने के बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ. 

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2 करोड़ से ज्यादा ठगे
पीड़ितों ने शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है. शिकायती आवेदन में एक दर्जन से ज्यादा पीड़ितों के नाम औररकम का ब्योरा दिया गया है. किसी से 50 हजार, किसी से 1 लाख तो कई लोगों से 3 से 5 लाख रुपए तक लिए गए हैं. अलग-अलग तारीखों में रकम जमा कराकर 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी की. ज्यादातर पीड़ित मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. 

पुलिस जांच में जुटी
पीड़ितों का कहना है कि दंपती ने भरोसा दिलाने के लिए शुरुआत में कुछ लोगों को समय पर मुनाफा दिया. इससे अन्य लोग भी जुड़ते गए. जब बड़ी रकम इकट्ठा हो गई तो भुगतान रोक दिया गया. अब आरोपी शहर छोड़कर भाग गए हैं. पुलिस बैंक खातों और ट्रांजेक्शन की डिटेल खंगाल रही है. अधिकारियों ने लोगों से बिना जांच के किसी भी स्कीम में निवेश न करने की अपील की है. वहीं आरोपी दंपती की तलाश में पुलिस जुट गई है.

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