Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर कोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म के दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, सिर्फ 8 महीने में हुई सुनवाई

Gwalior News: ग्वालियर में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. यह फैसला मात्र 8 महीने में सुनाया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:44 PM IST
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में POCSO एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने एक गंभीर मामले में सख्त फैसला सुनाया है. नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सज़ा और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय के न्यायाधीश तरुण सिंह ने सिर्फ आठ महीने तक चले ट्रायल के बाद सुनाया, जिसे तेज़ी से मिले न्याय की मिसाल माना जा रहा है.

ग्वालियर विशेष न्यायालय ने सुनाया सख्त फैसला
दरअसल, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय तरुण सिंह ने रतिराम के बेटे रिंकू बाल्मीकि, जिसकी उम्र 30 साल है और जो मुरैना का रहने वाला है और अभी सिरोल, ग्वालियर में रहता है को POCSO एक्ट के तहत दोषी पाया. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर प्रसन्न यादव ने अभियोजन पक्ष का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया. इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि पीड़िता और उसकी मां ने ट्रायल के दौरान अपने बयान बदल दिए थे. हालांकि सिरोल पुलिस स्टेशन द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों और तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया.

जानिए पूरा मामला
यह घटना 27 मई, 2025 को हुई थी, जब पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर सिरोल पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. सीनियर अधिकारियों के निर्देशों पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बिरला नगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया. पीड़ित को हुई शारीरिक और मानसिक पीड़ा को देखते हुए कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी को दो लाख रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया. सज़ा सुनाए जाने के बाद आरोपी को ग्वालियर सेंट्रल जेल भेज दिया गया. अब कोर्ट ने आरोपी कपिल को दोषी पाया है और उसे उम्रकैद और 25,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है.सिर्फ आठ महीनों में दिए गए इस तेज़ फैसले ने न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मज़बूत किया है.

जेल से रिहा हुए 9 कैदी
उधर, गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल मुख्यालय के आदेश पर अच्छे बर्ताव के लिए ग्वालियर सेंट्रल जेल से एक महिला समेत नौ कैदियों को रिहा किया गया. ये कैदी अलग-अलग अपराधों के लिए लंबी सज़ा काट रहे थे. जेल प्रशासन ने इन कैदियों की रिहाई से पहले उनके परिवारों को जानकारी दे दी थी, और उनके रिश्तेदार जेल के बाहर बेसब्री से इंतज़ार करते दिखे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "ग्वालियर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

