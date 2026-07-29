सिंधिया राजघराना संपत्ति विवाद: ग्वालियर जिला कोर्ट में 1000 पन्नों का दस्तावेज पेश, 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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Scindia Property Dispute: ग्वालियर जिला न्यायालय में सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियों से जुड़े बहुचर्चित विवाद में अहम सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट में लगभग एक हजार पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया गया. रिकॉर्ड का दायरा काफी बड़ा होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर तय कर दी है.
दरअसल सुनवाई का केंद्र बिंदु केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्माराजे सिंधिया की बेटी प्रतिमा देवी की ओर से दायर कैविएट रही. अदालत में कैविएट निरस्त करने की मांग की गई, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. सुनवाई के दौरान पूर्व की कार्रवाई,दावा-आपत्ति, फैमिली सेटलमेंट से जुड़े राजीनामे और अन्य दस्तावेजों सहित करीब एक हजार पन्नों का रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश किया गया.
8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
दूसरे पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि कैविएट के साथ केवल आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि उससे जुड़े आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए. ऐसे में कैविएट स्वीकार करने का आधार नहीं बनता और इसे निरस्त किया जाना चाहिए. वहीं अदालत ने रिकॉर्ड की व्यापकता को देखते हुए दस्तावेजों के अध्ययन के लिए समय जरूरी माना और अगली सुनवाई 8 अक्टूबर निर्धारित कर दी. सुनवाई के दौरान एक और आपत्ति भी दर्ज कराई गई. इसमें कहा गया कि संपत्ति विवाद से जुड़े जिन राजीनामा दस्तावेजों पर कैविएट दायर करने वाली पक्षकार की बहनों के हस्ताक्षर हैं, वे भी इस विवाद का हिस्सा हैं. ऐसे में बिना सभी संबंधित पक्षों को सुने अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए. इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी अपना जबाब पेश किया जाएगा.
विवाद में शामिल हैं ये संपत्तियां
करीब 40 हजार करोड़ रुपये की इस संपत्ति में ग्वालियर का ऐतिहासिक जयविलास पैलेस, शिवपुरी का माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास, जॉर्ज कैसल कॉटेज, उज्जैन का कालियादेह पैलेस, दिल्ली का ग्वालियर हाउस, राजगढ़ रोड का प्लॉट, पुणे का पूर्व विलास पैलेस, सिंधिया छत्री और विदिशा का मंदिर सहित कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं. फिलहाल अदालत ने मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है और अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
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