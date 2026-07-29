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सिंधिया राजघराना संपत्ति विवाद: ग्वालियर जिला कोर्ट में 1000 पन्नों का दस्तावेज पेश, 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

Scindia Property Dispute: ग्वालियर जिला न्यायालय में सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों से जुड़े बहुचर्चित विवाद पर सुनवाई हुई. अदालत में लगभग एक हजार पन्नों का रिकॉर्ड पेश किया गया, जिसके अध्ययन के लिए समय देते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर निर्धारिक की है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Jul 29, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:23 PM IST
सिंधिया राजघराना संपत्ति विवाद: ग्वालियर जिला कोर्ट में 1000 पन्नों का दस्तावेज पेश, 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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