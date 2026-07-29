सिंधिया राजघराना संपत्ति विवाद: ग्वालियर जिला कोर्ट में 1000 पन्नों का दस्तावेज पेश, 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

दूसरे पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि कैविएट के साथ केवल आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि उससे जुड़े आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए. ऐसे में कैविएट स्वीकार करने का आधार नहीं बनता और इसे निरस्त किया जाना चाहिए. वहीं अदालत ने रिकॉर्ड की व्यापकता को देखते हुए दस्तावेजों के अध्ययन के लिए समय जरूरी माना और अगली सुनवाई 8 अक्टूबर निर्धारित कर दी. सुनवाई के दौरान एक और आपत्ति भी दर्ज कराई गई. इसमें कहा गया कि संपत्ति विवाद से जुड़े जिन राजीनामा दस्तावेजों पर कैविएट दायर करने वाली पक्षकार की बहनों के हस्ताक्षर हैं, वे भी इस विवाद का हिस्सा हैं. ऐसे में बिना सभी संबंधित पक्षों को सुने अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए. इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से भी अपना जबाब पेश किया जाएगा.