तत्कालीन SP राजेश चंदेल समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस, ग्वालियर कोर्ट का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला?

Gwalior Court Order: ग्वालियर में पुलिस महकमे से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है. ग्वालियर कोर्ट ने तत्कालीन एसपी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने सभी आरोपियों को 22 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया है.

मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा को आरोपी बनाया गया है. पूरा मामला साल 2023 में थाटीपुर थाने में दर्ज एक लेनदेन विवाद से जुड़ा है. उस समय पुलिस ने अनूप राणा, चंद्रलेखा और भानु प्रताप के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता अनूप राणा ने अदालत में आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की.

क्या है पूरा मामला?

अनूप राणा के मुताबिक, उनके भाई पर थाटीपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज था, जिसमें बाद में फरियादी से समझौता हो गया था. आरोप है कि इसके बावजूद पुलिस ने पहले 5 लाख रुपए लिए और फिर लगातार और रकम की मांग करने लगी. पैसे नहीं देने पर पुलिस एनकाउंटर की धमकी भी दी गई. शिकायत में कहा गया कि थाना प्रभारी सुरेंद्रनाथ सिंह यादव के इशारे पर हवलदार संतोष वर्मा ने अनूप राणा के घर से करीब 9 लाख 30 हजार रुपए और मामले से जुड़ी एक महिला के घर से करीब 15 लाख रुपए लिए थे.

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फरियादी ने 2024 में खटखटाया अदालत का दरवाजा

अनूप राणा ने तत्कालीन एसपी राजेश चंदेल को इसकी लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन कार्रवाई करने की बजाय शिकायत दोबारा थाटीपुर थाने भेज दी गई. इसके बाद पुलिस ने अनूप राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

जेल से बाहर आने के बाद साल 2024 में अनूप राणा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सोमवार को आदेश सुनाते हुए चारों पुलिसकर्मियों पर लूट का प्रयास, संगठित तरीके से लूट, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसी धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अशोक प्रजापति ने पैरवी की.

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