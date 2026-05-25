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Gwalior Crime: ग्वालियर में ऑनलाइन सट्टे के बड़े कॉल सेंटर का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 10 को दबोचा, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का शक

Gwalior Crime: ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने बहोड़ापुर के शिवनगर मोतीझील में चल रहे ऑनलाइन सट्टा कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को इस मामले में करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का शक है. 

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 25, 2026, 10:37 AM IST
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Gwalior Crime: ग्वालियर में ऑनलाइन सट्टे के बड़े कॉल सेंटर का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने 10 को दबोचा, करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का शक

Gwalior Crime: ग्वालियर में ऑनलाइन सट्टे और ठगी के काले कारोबार पर क्राइम ब्रांच ने बड़ा प्रहार किया है. बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शिवनगर मोतीझील में चल रहे एक कथित ऑनलाइन सट्टा कॉल सेंटर पर पुलिस ने दबिश देकर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को मौके से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एटीएम कार्ड और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं. शुरुआती जांच में करोड़ों के नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के तार जुड़ने की आशंका जताई जा रही है.

ग्वालियर क्राइम ब्रांच और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के शिवनगर मोतीझील स्थित एक मकान पर बड़ा छापा मारा गया. पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां ऑनलाइन सट्टे और ठगी का संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा है. कार्रवाई के दौरान मौके से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कथित सरगना देवेंद्र उर्फ देवा यादव और उसका साथी पवन भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि देवेंद्र अपने ही घर से कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टे और ठगी का कॉल सेंटर संचालित कर रहा था.

आईपीएल क्रिकेट मैचों पर लगाते थे हार जीत का दाव
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी आईपीएल क्रिकेट मैचों, कैसीनो गेम्स और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सट्टा संचालित कर रहे थे. इसके लिए अलग-अलग मोबाइल नंबरों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था. आरोपियों द्वारा कथित तौर पर लोगों को लालच देकर पैसों का निवेश कराया जाता था और फिर बैंक खातों के जरिए रकम का लेनदेन किया जाता था. पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क के जरिए बड़े स्तर पर आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जा रहा था.

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आरोपियों के पास से  भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 23 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, पेटीएम मशीन और बिना नंबर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है. जांच एजेंसियों के मुताबिक, पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए म्यूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर छिपाया जा सके. पुलिस अब बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का डेटा खंगाल रही है. प्रारंभिक जांच में यह नेटवर्क पिछले करीब 8 महीनों से सक्रिय होना सामने आया है. क्राइम ब्रांच को मनी लॉन्ड्रिंग और बड़े गिरोह से जुड़े तार मिलने की भी संभावना है. पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के बाद कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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