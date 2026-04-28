बहन के ससुराल जाना भाई को पड़ा भारी, जीजा ने साले पर चाकू से किए 24 वार, हालत गंभीर

MP Crime News-ग्वालियर में बहन को मारपीट कर प्रताडि़त करने पर बहनोई को समझाने आए भाई और पिता पर बहनोई और उसके परिवार ने चाकू से हमला कर दिया. बहनोई के परिवार ने भाई साथ मारपीट की. इसके बाद साले पर चाकू से 24 वार किए. घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. वहीं पुलिस ने घायल की शिकायत पर बहनोई, उसके भाई और पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज बहनोई और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके पिता की तलाश की जा रही है. यह मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के मेहरा कॉलोनी का है.

शादी से बाद से करते थे परेशान

दरअसल, जिला मुरैना निवासी देवेंद्र रजक ने थाटीपुर थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि उसकी बहन की शादी थाटीपुर थाना क्षेत्र के मेहरा कॉलोनी निवासी कृष्णा रजक से हुई है. शादी के बाद से ही कृष्णा उसका भाई सोनू और पिता राम अवतार रजक उसकी मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे. देवेन्द्र के परिवार में कुछ दिन बाद शादी है और उसमें भी कृष्णा व उसके परिजन उसे जाने नहीं दे रहे थे.

समझाने पहुंचा था भाई

इसका पता चलते ही देवेन्द्र बहन के घर पर आया और परिजनों को समझा रहा था. इसी बात बात पर दोंनो परिवारों में विवाद हो गया और दोंनो परिवारों में मारपीट हो गई. जिससे नाराज होकर बहनोई कृष्णा उनके भाई सोनू और पिता राम अवतार ने देवेन्द्र पर चाकू से हमला कर दिया. आरोपियों ने उसके गले और शरीर पर चाकू से 24 बार हमला कर घायल किया हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कृष्णा देवेंद्र पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा हैं.

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दो आरोपी गिरफ्तार, तीसरा फरार

मामले का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुचकर देवेंद्र की शिकायत पर बहनोई कृष्णा उसके भाई सोनू और पिता रामौतार पर हत्या के प्रयास का मामला किया है. पुलिस ने आरोपी बहनोई और उसके भाई को गिरफ्तार कर पिता की तलाश शुरू कर दी हैं. वहीं पुलिस का कहना कि दोनों परिवारों में बातचीत के दौरान विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की तरफ से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हैं. वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है. दोनों मामलों में विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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