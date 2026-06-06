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नौकरी का झांसा और फिर...ग्वालियर में युवती के साथ फ्लैट पर घिनौनी करतूत, वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल

Gwalior Crime News: ग्वालियर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक युवती के साथ गलत हरकत करने और उसके वीडियो-फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया ह. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 06, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:33 AM IST
नौकरी का झांसा और फिर...ग्वालियर में युवती के साथ फ्लैट पर घिनौनी करतूत, वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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