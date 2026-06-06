तीन आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद विनय लगातार कॉल कर परेशान करने लगा. उसे डर था कि कहीं आरोपी ने वीडियो तो नहीं बना लिया. इसलिए वह बात करती रही. 2 जून 2026 को उसके दोस्त आदर्श उर्फ विनीत जाटव का कॉल आया. उसने कहा कि उसके वीडियो और फोटो साइट पर अपलोड हैं. वह हटवा सकता है, लेकिन इसके बदले अपने फोटो भेजने होंगे. आरोप है कि 4 जून की रात तक आदर्श लगातार मैसेज और कॉल कर दबाव बनाता रहा. वहीं प्रांशू उर्फ पीयूष माझी नाम का युवक भी व्हाट्सएप कॉल कर मिलने और बात करने का दबाव बना रहा था. धमकी दी कि बात नहीं की तो बदनाम कर देगा. विनय, आदर्श उर्फ विनीत और प्रांशू उर्फ पीयूष तीनों युवकों की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने पूरी बात घरवालों को बताई. इसके बाद परिजनों के साथ थाटीपुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई. पीड़िता की शिकायत पर विनय जाटव, आदर्श उर्फ विनीत जाटव और प्रांशू उर्फ पीयूष माझी के खिलाफ छेड़छाड़, धमकाने और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.