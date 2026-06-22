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Gwalior Harsh Firing: ग्वालियर में फलदान की खुशियां पलभर में चीख-पुकार में बदल गई. बिजौली के दुहिया गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को रोकना दूल्हे के जीजा को भारी पड़ गया. बताया जा रहा है कि जब दूल्हे के जीजा ने एक सिरफिरे युवक को गोली चलाने से मना किया, तो उसने उनपर ही फायरिंग कर दी. गोली सीने में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मामला ग्वालियर का है. दरसअल भगवती कलोनी मुरार के रहने वाला फरियादी धीरेंद्र सिंह राणा 20 जून शाम को अपनी पत्नी बच्चों के साथ अपने रिश्ते के साले आशू राणा के लगन फलदान कार्यक्रम में शामिल होने बिजौली थाना क्षेत्र के ग्राम दुहिया में पहुंचा था. उसी गांव का रहने वाले अजीत गोविंद राणा भी लगुन-फलदान की रस्म में शामिल होने आए था. वे आशू राणा के रिश्तेदार हैं. रस्म पूरी होने के बाद सभी रिश्तेदारों ने खाना खाने चले गए तभी रात करीब 11:45 बजे अजीत ने देसी पिस्तौल निकाली और फायरिंग करने लगे.
धीरेंद्र को ही धमकाते हुए मारी गोली
तभी धीरेंद्र ने अजित को हवाई फायर करने के लिए मना किया और समझाया भी की कार्यक्रम में काफी मेहमान है किसी को गोली लग सकती है. इस पर वह नाराज हो गया और धीरेंद्र को ही धमकाते हुए कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की. जिसके बाद गुस्से में आकर अजीत ने जान से मारने की नीयत से देसी कट्टे से धीरेंद्र पर फायर कर दिया. जिसमें गोली धीरेंद्र के सीने में दाहिनी तरफ जा लगी. जिसके बाद धीरेंद्र को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही थाना बिजौली पुलिस भी मौके पर पहुंची. आरोपी अजीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है पुलिस का दावा है जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीएसपीमनीष यादव ने मामले की सूचना देते हुए कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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