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लगुन कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग से रोकने पर विवाद, सनकी ने दूल्हे के जीजा को मारी गोली, पल भर में मची चीख-पुकार

Gwalior Harsh Firing: ग्वालियर में फलदान के दौरान हर्ष फायरिंग रोकना दूल्हे के जीजा को भारी पड़ गया. मना करने पर सिरफिरे युवक ने उनपर गोली चला दी, जो सीने में जाकर लगी. घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 22, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:05 AM IST
लगुन कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग से रोकने पर विवाद, सनकी ने दूल्हे के जीजा को मारी गोली, पल भर में मची चीख-पुकार

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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