Gwalior Harsh Firing: ग्वालियर में फलदान की खुशियां पलभर में चीख-पुकार में बदल गई. बिजौली के दुहिया गांव में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक को रोकना दूल्हे के जीजा को भारी पड़ गया. बताया जा रहा है कि जब दूल्हे के जीजा ने एक सिरफिरे युवक को गोली चलाने से मना किया, तो उसने उनपर ही फायरिंग कर दी. गोली सीने में लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.