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गनप्वाइंट पर नाबालिग का अपहरण, जीजा-सालों ने रची खौफनाक साजिश, पुलिस ने घेरा तो पीड़ित को थमा दिया तमंचा

Gwalior Crime News:ग्वालियर में पुरानी रंजिश के चलते 16 साल के नाबालिग का गनप्वाइंट पर अपहरण करने का मामला सामने आया है. जीजा और सालों ने उसे बाइक से खींचकर कार में डाला और मारपीट की.पुलिस ने  तीनों आरोपियों को पकड़ लियै है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 29, 2026, 11:24 AM IST
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गनप्वाइंट पर नाबालिग का अपहरण, जीजा-सालों ने रची खौफनाक साजिश, पुलिस ने घेरा तो पीड़ित को थमा दिया तमंचा

Gwalior Crime News: ग्वालियर में पुरानी रंजिश का खौफनाक चेहरा सामने आया है. यहां जीजा और सालों ने मिलकर एक 16 साल के नाबालिग का गनप्वाइंट पर अपहरण कर लिया. आरोपियों ने बाइक से खींचकर उसे जबरन कार में डाला और रास्तेभर मारपीट की. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर तीनों को धर दबोच लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बदमाशों ने अपहृत नाबालिग को ही तमंचा थमाकर फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सजगता से उनका पैंतरा फेल हो गया.

दअरसल घटना पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की है. मोहना निवासी 16 वर्षीय नाबालिग की करहिया निवासी गुलशन सिंह और उसके भाई जगरूप सिंह से पुरानी दुश्मनी चल रही थी. नाबालिग किले स्थित गुरुद्वारे दर्शन करने आया था. वहां से अपने दोस्त ईश्वर सिंह निवासी चीनोर और हरभजन सिंह जाट निवासी करहिया के साथ बाइक से रायरू की ओर जा रहा था. शहर में उसकी मौजूदगी की भनक लगते ही गुलशन सिंह, जगरूप सिंह और उनका जीजा जसपाल सिंह निवासी मस्तूरा गांव कार से पीछा करने लगे. रायरू हाईवे पर आरोपियों ने बाइक रुकवाई और नाबालिग को खींच लिया. आरोप है कि कनपटी पर तमंचा अड़ाकर उसे जबरन कार में डाल लिया और करहिया गांव ले गए.

तीन आरोपी गिरफ्तार

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रास्ते में तीनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ जमकर मारपीट की. इससे उसके पसली, पीठ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं. इधर अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तुरंत पीछा शुरू किया. करहिया थाना पुलिस की मदद से गांव में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया. पूछताछ में सामने आया कि जिस तमंचे से नाबालिग को धमकाया गया था. गिरफ्तारी के वक्त आरोपी उसे ही नाबालिग के हाथ में थमाकर खुद को बचाने की साजिश रच रहे थे. लेकिन पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को समझते हुए तीनों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने गुलशन सिंह, जगरूप सिंह और जसपाल सिंह के खिलाफ अपहरण, मारपीट, आर्म्स एक्ट और आपराधिक साजिश की धाराओं में मामला दर्ज किया है. नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। आरोपियों से पूछताछ में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हथियार कहां से आया.

ये भी पढ़े: Twisha Death Case: गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी CBI, मांगेगी रिमांड, लंबी पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी

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