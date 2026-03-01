Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3127069
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

Gwalior Digital Arrest: 90 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर से 2.52 करोड़ की ठगी, दिल्ली से 4 आरोपी गिरफ्तार; 15 राज्यों में फैला था जाल

Gwalior Cyber Crime: ग्वालियर में 90 वर्षीय रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 2.52 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले साइबर गैंग के चार आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. ठगी की रकम को देशभर के सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया था, जिसकी जांच अभी जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gwalior Digital Arrest Fraud
Gwalior Digital Arrest Fraud

Gwalior Digital Arrest Fraud: ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 90 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स रेडियोलॉजिस्ट को 27 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 2 करोड़ 52 लाख 16 हजार रुपए ठगने वाले गैंग के चार सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. इनमें दो म्यूल अकाउंट खुलवाने वाले एजेंट और दो ऐसे आरोपी हैं, जिनके नाम पर फर्जी फर्म जिग्गा क्रंच एंड स्नैक्स रजिस्टर्ड कर करंट अकाउंट खोला गया था. इसी खाते में 30 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ था. जांच में सामने आया कि ठगी की रकम पहले पांच अलग-अलग खातों में डाली गई और वहां से देश के 15 राज्यों के 300 से अधिक म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.

दरअसल, शहर के विंडसर हिल्स टाउनशिप निवासी नारायण महादेव टिकेकर एयरफोर्स के मेडिकल विभाग से रेडियोलॉजिस्ट पद से रिटायर्ड हुए हैं. 28 जनवरी 2026 को आए एक व्हाट्सऐप कॉल में ठग ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार-पैन से जुड़े सिम का फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी. सीनियर सिटीजन होने का हवाला देने पर उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया गया. आरबीआई में जांच के नाम पर अलग-अलग तारीखों में उनसे कुल 2 करोड़ 52 लाख 16 हजार रुपए ट्रांसफर करा लिए गए. इसकी शिकायत पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में की थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की.

2.5 लाख का मिला था कमीशन
जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने खातों की ट्रेल खंगाली, जो दिल्ली, नोएडा, वाराणसी और गुंटूर तक पहुंची. दिल्ली में फर्म के करंट अकाउंट की लोकेशन ट्रेस कर मोहित मिश्रा और साहिल खान को पकड़ा गया. पूछताछ में उन्होंने बताया कि राहुल प्रजापति और हरीश रावत के कहने पर फर्म खोलकर खाता चालू कराया गया था. खाते में आई रकम के बदले उन्हें 2.5 लाख रुपए कमीशन मिला था. बैंक वेरिफिकेशन होने के एक महीने बाद फर्म बंद कर दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने दोनों एजेंट राहुल प्रजापति और हरीश रावत को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बड़े खुलासे होने की संभावना
मोहित मिश्रा का इंडसइंड बैंक का खाता राहुल प्रजापति और हरीश रावत ने 1.5 लाख रुपए में खरीदा था. इसी खाते में महादेव नारायण से ठगे गए 2.52 करोड़ रुपए में से 30 लाख रुपए जमा हुए थे. राहुल और हरीश ने मोहित मिश्रा के खाते के अलावा साहिल का बैंक अकाउंट भी खरीदा था. अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि दोनों कई लोगों से बैंक अकाउंट खरीदकर साइबर ठगों को उपलब्ध करा चुके हैं. फिलहाल, क्राइम ब्रांच पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है. पूछताछ जारी है और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्टः करतार सिंह, ग्वालियर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior news

Trending news

gwalior news
90 साल के रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर से 2.52 करोड़ की ठगी, दिल्ली से 4 आरोपी गिरफ्तार
mp holi
मध्य प्रदेश में होली पर 2 दिन की छुट्टी, जानें किन तारीखों को बंद रहेंगे सरकारी ऑफिस
katni news hindi
एक बाइक पर कुल नौ लोग हुए सवार, मोटरसाइकिल तो क्या, कैमरे में भी नहीं हो पाए फिट
Fag Festival
होली से पहले बाबा महाकाल की नगरी में शुरू हुआ फाग उत्सव, भगवान संग खेली गई होली
bhojpur temple
'सिर्फ 2 मिनट की तो बात थी...', भोजपुर मंदिर में वरमाला से रोकने पर भड़का दूल्हा...
Latest Shahdol News
जब छात्रों के साथ होली खेलने पहुंची मधुमक्खियां, मची भगदड़, गिरते-पड़ते दिखे छात्र
Holi Special Trains
होली स्पेशल ट्रेनों का MP के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज, चेक करें पूरा शेड्यूल
Government holidays declared
निपटा लें काम! MP में इतने दिनों की सरकारी छुट्टी घोषित, बैंक...स्कूल सब रहेंगे बंद
Government Job
MP में सरकारी नौकरी की बंपर बहार! इन विभागों में 1510 पदों पर होगी सीधी भर्ती...
mahasamund news
लाल आतंक पर बड़ा प्रहार, 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर