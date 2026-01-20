शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार...ग्वालियर में वकील का एक क्लिक में खाली हो गया बैंक खाता

Gwalior News-ग्वालियर से एक वकील के साथ हुई ठगी का सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर APK फाइल के माध्यम से शादी का निमंत्रण पत्र भेजा. जब वकील ने उस पर क्लिक किया तो उनका मोबाइल हैक हो गया और 4 दिन बाद दनादन एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हुए. पुलिस ने वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.
Gwalior Cyber Fraud Case-देश में साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे आम लोगों के साथ-साथ वकीलों और बुद्धिजीवियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक वकील के व्हाट्सएप पर शादी का झांसा देकर एक APK फाइल भेजी गई, जिसके जरिए ठगों ने उनका पूरा बैंक खाता खाली कर दिया.
नंबर से आया था लिंक
ग्वालियर के तानसेन नगर के रहने वाले आशीष सिंह गौर लेबर कोर्ट में वकील हैं. उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को उनके व्हाट्सएप पर लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव के मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया. मैसेज में शादी का निमंत्रण पत्र होने की बात कही गई थी और साथ में एक APK फाइल अटैच थी. क्योंकि नंबर परिचित का था इसलिए वकील साहब ने बिना किसी शक के उस फाइल पर क्लिक कर दिया.
क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल
जैसे ही आशीष ने उस फाइल को ओपन किया, उनका मोबाइल अचानक हैक हो गया और गूगल स्क्रीन पर जाकर अटक गया. कुछ समय के लिए मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर वह अपने आप सामान्य हो गया. आशीष को लगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि ठगों ने उनके फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है.
खाते से ठगों ने निकाले पैसे
ठगों ने तुरंत पैसे नहीं निकाले, बल्कि 4 दिनों तक इंतजार किया. 12 जनवरी की शाम को अचानक आशीष के बैंक खाते से एक के बाद एक कई ट्रांजैक्शन होने शुरू हो गए. बिना किसी ओटीपी के ठगों ने उनके खाते से 93 हजार रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली. मोबाइल पर दनादन मैसेज आने के बाद आशीष के होश उड़ गए.
पुलिस और साइबर सेल में की शिकायत
ठगी का एहसास होते ही आशीष सिंह गौर ने तुरंत बैंक से संपर्क किया और ट्रांजैक्शन रुकवाने की कोशिश की. उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद ग्वालियर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.
