Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3080714
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार...ग्वालियर में वकील का एक क्लिक में खाली हो गया बैंक खाता

Gwalior News-ग्वालियर से एक वकील के साथ हुई ठगी का सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने व्हाट्सएप पर APK फाइल के माध्यम से शादी का निमंत्रण पत्र भेजा. जब वकील ने उस पर क्लिक किया तो उनका मोबाइल हैक हो गया और 4 दिन बाद दनादन एक के बाद एक ट्रांजैक्शन हुए. पुलिस ने वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 20, 2026, 06:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार...ग्वालियर में वकील का एक क्लिक में खाली हो गया बैंक खाता

Gwalior Cyber Fraud Case-देश में साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे आम लोगों के साथ-साथ वकीलों और बुद्धिजीवियों को भी अपना निशाना बना रहे हैं. ताजा मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर से सामने आया है, जहां एक वकील के व्हाट्सएप पर शादी का झांसा देकर एक APK फाइल भेजी गई, जिसके जरिए ठगों ने उनका पूरा बैंक खाता खाली कर दिया. 

नंबर से आया था लिंक 
ग्वालियर के तानसेन नगर के रहने वाले आशीष सिंह गौर लेबर कोर्ट में वकील हैं. उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को उनके व्हाट्सएप पर लेबर वेलफेयर बोर्ड के इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव के मोबाइल नंबर से एक मैसेज आया. मैसेज में शादी का निमंत्रण पत्र होने की बात कही गई थी और साथ में एक APK फाइल अटैच थी. क्योंकि नंबर परिचित का था इसलिए वकील साहब ने बिना किसी शक के उस फाइल पर क्लिक कर दिया. 

क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल
जैसे ही आशीष ने उस फाइल को ओपन किया, उनका मोबाइल अचानक हैक हो गया और गूगल स्क्रीन पर जाकर अटक गया. कुछ समय के लिए मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन फिर वह अपने आप सामान्य हो गया. आशीष को लगा कि शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि ठगों ने उनके फोन का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

खाते से ठगों ने निकाले पैसे
ठगों ने तुरंत पैसे नहीं निकाले, बल्कि 4 दिनों तक इंतजार किया. 12 जनवरी की शाम को अचानक आशीष के बैंक खाते से एक के बाद एक कई ट्रांजैक्शन होने शुरू हो गए. बिना किसी ओटीपी के ठगों ने उनके खाते से 93 हजार रुपए से ज्यादा की राशि निकाल ली. मोबाइल पर दनादन मैसेज आने के बाद आशीष के होश उड़ गए. 

पुलिस और साइबर सेल में की शिकायत 
ठगी का एहसास होते ही आशीष सिंह गौर ने तुरंत बैंक से संपर्क किया और ट्रांजैक्शन रुकवाने की कोशिश की. उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद ग्वालियर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी. पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें-छिंदवाड़ा मिठाई कांड... मिलावट नहीं, सोची-समझी थी साजिश! जांच में मिला चूहा मार जहर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Crime Newsgwalior news

Trending news

mp news
शादी के कार्ड को बनाया कंगाल करने का हथियार, वकील का एक क्लिक में खाली हुआ बैंक खाता
MP Crime News
तौलिया से गला घोंट कर की भाई हत्या, जेठ करता था बहु को परेशान, पति ने किया मर्डर
betul news
पत्नी ने भेजा था विवाद शांत कराने, बदमाशों ने उसे ही बल्ले और डंडे से पीटकर मार डाला
mahasamund news
वही तारीख, वही अंदाज..पत्नी की हत्या के 7 साल बाद सेम डेट पर किया दूसरा मर्डर
mandla news
कान्हा टाइगर रिजर्व में फिर तेंदुए की संदिग्ध मौत, जवाब देने से कतरा रहे अधिकारी
Madhya Pradesh
दावोस में AI प्रोटीन नवाचार पर MP की बड़ी पहल, शिरू कंपनी ने दिखाई कृषि में रूचि
Madhya Pradesh
मध्यप्रदेश में निवेश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में वैश्विक कंपनियों से हुआ संवाद
mp news
'हनुमान जी को बुलाइए मुझे मिलना है...' जब धीरेंद्र शास्त्री से बच्चे ने कही ये बात
Madhya Pradesh
AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी में निवेश पर MP की पहल, दावोस में टच लैब कंपनी के साथ चर्चा
Madhya Pradesh
MP ने दिखाया ग्रीन एनर्जी विजन, राकेश शुक्ला ने राज्य सरकार की नीतियों की दी जानकारी