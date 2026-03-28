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शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच पड़ा भारी, ग्वालियर में युवक से 36.66 लाख की ऑनलाइन ठगी

Gwalior News-ग्वालियर में साइबर ठगों ने डॉक्टर के बेटे को निशाना बनाया. ठगों ने ऐप और व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क कर युवक से 36.66 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई. आरोपी ने शेयर और आईपीओ में निवेश पर 800 फीसदी तक मुनाफा देने का झांसा दिया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 28, 2026, 10:22 AM IST
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शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच पड़ा भारी, ग्वालियर में युवक से 36.66 लाख की ऑनलाइन ठगी

Gwalior Cyber Fraud-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में ऑनलाइन ठगी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक नामी डॉक्टर के बेटे को शेयर बाजार और आईपीओ में निवेश के जरिए करोड़ों की कमाई का लालच देकर ठगों ने 36.66 लाख रुपए की चपत लगा दी. आरोपियों ने पीड़ित को नुवामा VIP परामर्श क्लब नामक ग्रुप से जोड़कर भारी मुनाफे का झांसा दिया था. पुलिस ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

800 फीसदी मुनाफे का सपना दिखाया
यह घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के सत्यदेव नगर की है. यहां रहने वाले डॉ. रामहित शर्मा के बेटे हर्ष बरुआ से ठगों ने अगस्त 2025 में संपर्क किया था. खुद को शेयर मार्केट विशेषज्ञ बताने वाले जालसाजों ने हर्ष को दावा किया कि यद वह उनके बताए अनुसार निवेश करते हैं, तो उन्हें कई गुना ज्यादा यानी 800 फीसदी तक का मुनाफा मिल सकता है.

4 महीने में हड़प लिए पैसे
जालसाजों की बातों में आकर हर्ष ने 21 अगस्त 2025 से निवेश करना शुरू किया. 15 दिसंबर 2025 तक हर्ष ने अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 36.66 लाख रुपए निवेश कर दिए. ठगों ने बकायदा एक ऐप और व्हाट्सऐफ ग्रुप के जरिए हर्ष को फर्जी मुनाफे के आंकड़े भी दिखाए, जिससे वह लगातार पैसे लगाता रहा. 

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रकम वापस मांगी तो तोड़ा संपर्क
जब हर्ष ने अपने निवेश की मूल राशि और उस पर हुए मुनाफे की मांग की, तो कथित विशेषज्ञों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया. कुछ ही समय बाद आरोपियों ने हर्ष से संपर्क पूरी तरह काट दिया और उसे ग्रुप से भी हटा दिया. ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने तुरंत थाटीपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. 

पुलिस की जांच शुरू
थाटीपुर थाना प्रभारी विपेद्र सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित हर्ष बरुआ की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब नुमाना VIP परामर्श क्लब के बैंक खातों और डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाल रही है ताकि ठगों के गिरोह तक पहुंचा जा सके.

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