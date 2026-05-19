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न OTP आया, न बैंक डिटेल शेयर की...फिर भी 5 खातों से उड़ गए लाखों रुपए, किराना कारोबारी के उड़े होश

Gwalior Cyber Thagi: ग्वालियर में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. साइबर ठगों ने एक किराना कारोबारी के पांच बैंक खातों से लाखों रुपए गायब कर दिए. हैरानी की बात यह है कि पीड़ित के मोबाइल पर न कोई OTP आया और न ही उसने किसी के साथ बैंक डिटेल शेयर की थी.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 19, 2026, 12:35 PM IST
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Gwalior Cyber Thagi: ग्वालियर में डिजिटल ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किराना कारोबारी के पांच बैंक खाते साइबर ठगों ने साफ कर दिए. हैरानी की बात ये है कि पीड़ित के मोबाइल पर न कोई OTP आया और न ही किसी से बैंक डिटेल शेयर की गई, फिर भी खातों से 4 लाख 47 हजार रुपए निकाल लिए गए.

मामला ग्वालियर के मोहना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले 40 वर्षीय किराना कारोबारी मनोज सिंह राठौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पीड़ित के मुताबिक, 25 अप्रैल को वह दुकान के लिए सामान खरीदने मोहना बाजार पहुंचे थे. जब उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने की कोशिश की तो फोन पर “अपर्याप्त बैलेंस” का मैसेज आया. इसके बाद उन्होंने दूसरा बैंक अकाउंट चेक किया, लेकिन वहां भी रकम गायब मिली. एक-एक कर जब उन्होंने अपने पांचों बैंक खाते चेक किए, तो सभी खाते खाली मिले. घबराए कारोबारी तुरंत बैंक पहुंचे और स्टेटमेंट निकलवाया. जांच में सामने आया कि साइबर ठगों ने अलग-अलग बैंक खातों से लाखों रुपए ट्रांसफर कर लिए.

पांच अलग-अलग बैंक खातों से निकाले पैसे 
जानकारी के मुताबिक, केनरा बैंक खाते से 99 हजार रुपए, एसबीआई खाते से 20 हजार रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक से तीन ट्रांजैक्शन में 28 हजार 600, 46 हजार 500 और 50 हजार रुपए, जबकि केनरा बैंक भोपाल ब्रांच खाते से 88 हजार रुपए और बैंक ऑफ इंडिया खाते से 47 हजार 100 रुपए निकाल लिए गए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना OTP, बिना कॉल और बिना बैंक डिटेल शेयर किए आखिर ठगों ने खातों तक पहुंच कैसे बनाई? पीड़ित का कहना है कि उन्होंने किसी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं किया और न ही किसी को बैंक से जुड़ी जानकारी दी.

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हेल्पलाइन 1930 पर की शिकायत
घटना के बाद कारोबारी ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. ASP जयराज कुबेर का कहना है कि साइबर सेल यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर ठगों ने किस तकनीक से खातों से रकम पार की.

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