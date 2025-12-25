व्हाट्सएप मैसेज बना 'जाल'! फाइल खोलते ही खाता हो गया खाली, 3 लाख 29 हजार की हुई ठगी

Cyber Fraud in Gwalior-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है, जहां एक युवक के साथ मैसेज के जरिए लाखों की ठगी की गई है. जनकगंज थाना क्षेत्र के शांति नगर निवासी गौरव शर्मा के साथ व्हाट्सएप के जरिए 3 लाख 29 हजार रुपए की धोखाधड़ी हुई है. गौरव ने अपने एसबीआई बैंक खाते से यह राशि निकाले जाने की शिकायत दर्ज कराई है.

संदिग्ध एप्लिकेशन मिली थी

गौरव शर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एजी ऑफिस शाखा में बचत खाता है. 22 दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए एक संदिग्ध एप्लिकेशन फाइल प्राप्त हुई थी. जब उन्होंने फाइल को खोलने का प्रयास किया, तो वह नहीं खुली. लेकिन इसके कुछ ही देर बाद उन्हें बैंक से लेनदेन का एक संदेश मिला.

खाते से निकाले गए 3 लाख 29 हजार

शाम करीब 8:49 बजे उनके मोबाइल पर खाते से 3 लाख 29 हजार रुपए निकलने का मैसेज आया. यह राशि अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से डेबिट की गई थी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने समझ आया कि उनके साथ साइब ठगी हुई है. गौरव को अपनी शिकायत में यह स्पष्ट हुआ के वे किसी साइबर ठग गिरोह का शिकार हुए हैं.

थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई

इस धोखाधड़ी का पता चलते ही गौरव शर्मा ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और साथ ही एक ई-जीरो एफआईआर भी कराई है. इसके बाद उन्होंने जनकगंज थाने में पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत भी पुलिस को सौंपी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

पुलिस ने पीड़ित गौरव की शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पुलिस और साइबर विशेषज्ञों ने आम नागरिकों से अपील की है. किसी भी अनजान नंबर से प्राप्त लिंग, फाइल और एप्लिकेशन को न खोलें.

