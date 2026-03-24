साइबर ठगी का ऐसा तरीका...रात में फोन बंद, सुबह खाते से लाखों रुपये गायब; कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महाराजपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में साइबर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक फ़ूड इंस्पेक्टर की पत्नी के बैंक खाते से ₹3,36,438 की रकम निकाल ली गई. पीड़िता ने बताया कि वह देर रात अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया देख रही थी, तभी अचानक उसका मोबाइल हैंग हो गया और बंद हो गया, थोड़ी देर बाद वह अपने आप फिर से चालू हो गया. इसके बाद वह सो गई. अगली सुबह जब उसने अपना मोबाइल देखा, तो उसे बैंक से कई मैसेज मिले, जिनसे पता चला कि उसके खाते से एक बड़ी रकम निकाल ली गई है. इस बात का पता चलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

महिला के खाते से 3.36 लाख पार

दरअसल, महाराजपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शताब्दी पुरम की रहने वाली 42 वर्षीय रंजना दुबे के पति एक फ़ूड इंस्पेक्टर हैं. 10 मार्च की रात वह अपने मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया साइट्स देख रही थीं. कुछ देर बाद उन्होंने फोन एक तरफ रख दिया. इसी दौरान उनका मोबाइल हैंग हो गया और अपने आप बंद हो गया, फिर दोबारा चालू हो गया. इसके बाद वह सो गईं. अगले दिन जब उन्होंने अपना मोबाइल फोन देखा, तो उन्हें अपने बैंक से कई मैसेज मिले. इन मैसेज से पता चला कि उनके खाते से कुल ₹3,36,438 निकाल लिए गए थे.

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पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस अब उन खातों की जांच कर रही है जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे. पुलिस को शक है कि महिला का मोबाइल फोन एक APK फाइल के ज़रिए हैक किया गया था, और उसके बाद अलग-अलग UPI ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए. IPS ASP विदिता डागर ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है.

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