Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3186791
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

सावधान! शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट, ग्वालियर से बरेली और नेपाल तक फैला है जाल

Gwalior News-ग्वालियर साइबर पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश करने के नाम पर ठगी करने वाले दो एजेंटों के गिरफ्तार किया है. आरोपी ठगों को म्यूल अकाउंट किराए पर उपलब्ध कराते थे. दोनों आरोपी सेना के जवानों के बेटे हैं.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 21, 2026, 12:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सावधान! शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट, ग्वालियर से बरेली और नेपाल तक फैला है जाल

Gwalior Cyber Thugs Arrested-ऑनलाइन सट्टे की लत और रातों-रात अमीर बनने की चाहत युवाओं को साइबर ठगों का मोहरा बना रही है. ग्वालियर की स्टेट साइबर पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी ठगों को म्यूल अकाउंट यानी किराए के बैंक खाते मुहैया कराते थे. पुलिस ने एक आरोपी को बरेली और दूसरे को नेपाल बॉर्डर स्थित खटीमा से धर दबोचा है. हैरानी की बात यह है कि दोनों आरोपी रिटायर्ड फौजी और वायुसेना कर्मी के इकलौते बेटे हैं. दोनों अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं.

90 लाख रुपए की ठगी का पैसा खाते में आया
दअरसल, ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक पहला आरोपी पुलकित, उम्र 34 साल, बरेली के इज्जत नगर का रहने वाला है. वह वायुसेना के रिटायर्ड कर्मी का बेटा है और खुद नशे व ऑनलाइन सट्टे का आदी है. हनुमान नगर निवासी ठेकेदार संजय सिंह चौहान से हुई 90 लाख रुपये की ठगी में पुलकित की अहम भूमिका सामने आई है. ठगों ने संजय से जो रकम वसूली, उसकी पहली लेयर के 4 लाख 50 हजार रुपये सीधे पुलकित के खाते में ट्रांसफर हुए थे.

खाते पर कमीशन लेते थे आरोपी
वहीं दूसरा आरोपी 21 साल का धीरज है, जिसे नेपाल बॉर्डर से सटे खटीमा से पकड़ा गया है. धीरज भी एक रिटायर्ड फौजी का इकलौता बेटा है. डीडी नगर निवासी मुकेश गुप्ता से 75 लाख रुपये की ठगी के मामले में धीरज के बैंक खाते का इस्तेमाल हुआ था. पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसके दोस्त वैभव ने हाथ खर्च दिलाने का लालच देकर उसका खाता खुलवाया और एटीएम-चेकबुक अपने पास रख ली. धीरज के खाते में ठगी के 3 लाख 68 हजार रुपये आए थे, जिसमें से पुलिस ने 3 लाख 50 हजार रुपये बरामद कर लिए हैं. दोनों आरोपियों ने कबूला कि वे प्रति खाता 5 से 10 हजार रुपये कमीशन लेते थे. कुछ मामलों में ट्रांजेक्शन का 2 से 3 प्रतिशत हिस्सा भी मिलता था.

Add Zee News as a Preferred Source

शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाते हैं चूना
साइबर पुलिस के मुताबिक, ठग सोशल मीडिया पर फर्जी शेयर ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ते हैं. पहले छोटे मुनाफे दिखाकर भरोसा जीतते हैं, फिर बड़ी रकम निवेश कराकर गायब हो जाते हैं. रकम म्यूल खातों में घुमाकर क्रिप्टो या विदेशी खातों में भेज दी जाती है. ग्वालियर में पिछले तीन महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल म्यूल खाते मुहैया कराने वाले दो एजेंटों को पकड़े जाने के बाद पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आए हैं. टीमें अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द इस रैकेट के मुख्य सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

यह भी पढ़ें-पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsGwalior Cyber Thug Arrested

Trending news

tikamgarh news
टीकमगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इंदौर से आ रही यात्री बस पलटी, मची चीख-पुकार
dewas news
MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें
Katni News
पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप
vidisha news
पारा चढ़ा तो पागल हुए आवारा कुत्ते! एक दिन में 12+ लोगों को बनाया शिकार
md drugs
MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुंदेला गैंग से जुड़े बदमाश समेत 3 गिरफ्तार
JEE mains session 2 result 2026
Jee Mains Session 2 Result 2026 हुआ जारी, जानिए MP और छत्तीसगढ़ से किसने मारी बाजी
satna news hindi
सतना में 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला, सनसनीखेज वारदात से दहला इलाका
khandwa news hindi
रुखसार की रुखसती नहीं राधिका बन हुई विदाई, श्रीराम के जयकारों के साथ संपन्न हुई शादी
Indore Hiranagar murder
पापा को छोड़ दो...बिलखता रहा मासूम, बदमाशों ने बेटे सामने पिता को गोदा चाकू...