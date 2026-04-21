सावधान! शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हो रही करोड़ों की लूट, ग्वालियर से बरेली और नेपाल तक फैला है जाल

Gwalior Cyber Thugs Arrested-ऑनलाइन सट्टे की लत और रातों-रात अमीर बनने की चाहत युवाओं को साइबर ठगों का मोहरा बना रही है. ग्वालियर की स्टेट साइबर पुलिस ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी ठगों को म्यूल अकाउंट यानी किराए के बैंक खाते मुहैया कराते थे. पुलिस ने एक आरोपी को बरेली और दूसरे को नेपाल बॉर्डर स्थित खटीमा से धर दबोचा है. हैरानी की बात यह है कि दोनों आरोपी रिटायर्ड फौजी और वायुसेना कर्मी के इकलौते बेटे हैं. दोनों अब सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का हिसाब दे रहे हैं.

90 लाख रुपए की ठगी का पैसा खाते में आया

दअरसल, ग्वालियर साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक पहला आरोपी पुलकित, उम्र 34 साल, बरेली के इज्जत नगर का रहने वाला है. वह वायुसेना के रिटायर्ड कर्मी का बेटा है और खुद नशे व ऑनलाइन सट्टे का आदी है. हनुमान नगर निवासी ठेकेदार संजय सिंह चौहान से हुई 90 लाख रुपये की ठगी में पुलकित की अहम भूमिका सामने आई है. ठगों ने संजय से जो रकम वसूली, उसकी पहली लेयर के 4 लाख 50 हजार रुपये सीधे पुलकित के खाते में ट्रांसफर हुए थे.

खाते पर कमीशन लेते थे आरोपी

वहीं दूसरा आरोपी 21 साल का धीरज है, जिसे नेपाल बॉर्डर से सटे खटीमा से पकड़ा गया है. धीरज भी एक रिटायर्ड फौजी का इकलौता बेटा है. डीडी नगर निवासी मुकेश गुप्ता से 75 लाख रुपये की ठगी के मामले में धीरज के बैंक खाते का इस्तेमाल हुआ था. पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसके दोस्त वैभव ने हाथ खर्च दिलाने का लालच देकर उसका खाता खुलवाया और एटीएम-चेकबुक अपने पास रख ली. धीरज के खाते में ठगी के 3 लाख 68 हजार रुपये आए थे, जिसमें से पुलिस ने 3 लाख 50 हजार रुपये बरामद कर लिए हैं. दोनों आरोपियों ने कबूला कि वे प्रति खाता 5 से 10 हजार रुपये कमीशन लेते थे. कुछ मामलों में ट्रांजेक्शन का 2 से 3 प्रतिशत हिस्सा भी मिलता था.

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शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लगाते हैं चूना

साइबर पुलिस के मुताबिक, ठग सोशल मीडिया पर फर्जी शेयर ट्रेडिंग ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ते हैं. पहले छोटे मुनाफे दिखाकर भरोसा जीतते हैं, फिर बड़ी रकम निवेश कराकर गायब हो जाते हैं. रकम म्यूल खातों में घुमाकर क्रिप्टो या विदेशी खातों में भेज दी जाती है. ग्वालियर में पिछले तीन महीने में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल म्यूल खाते मुहैया कराने वाले दो एजेंटों को पकड़े जाने के बाद पूछताछ में नेटवर्क से जुड़े कई और नाम सामने आए हैं. टीमें अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द इस रैकेट के मुख्य सरगना भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

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