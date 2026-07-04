धान खरीदी के नाम पर 1.53 करोड़ की ठगी, हरियाणा के व्यापारियों ने लगाया चूना, ग्वालियर में केस दर्ज

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Dabra Mandi Fraud: ग्वालियर डबरा की प्रमुख ए-ग्रेड कृषि उपज मंडी से जुड़े व्यापार में एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. यहां के एक स्थानीय व्यापारी से धान खरीदी के नाम पर हरियाणा के व्यापारियों द्वारा 1 करोड़ 53 लाख रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर डबरा सिटी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों और उनकी फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
दअरसल डबरा सिटी थाना क्षेत्र के सुभाषगंज निवासी व्यापारी प्रमोद शर्मा लंबे समय से धान का कारोबार कर रहे हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2023 से वह हरियाणा के कुछ व्यापारियों के साथ व्यावसायिक लेन-देन कर रहे थे. व्यापार की शुरुआत में हरियाणा के व्यापारियों ने समय पर भुगतान कर प्रमोद शर्मा का भरोसा जीत लिया. इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर धान की खेप मंगवाना शुरू कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने डबरा से लगातार धान तो खरीदा, लेकिन धीरे-धीरे उसका भुगतान करना बंद कर दिया.
आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
आरोपियों ने प्रमोद शर्मा से खरीदे गए धान का भुगतान करने के बजाय उसे या तो खुद उपयोग कर लिया या फिर खुले बाजार में बेचकर मोटी रकम कमा ली. पीड़ित प्रमोद शर्मा ने जब अपनी बकाया राशि के लिए आरोपियों से बार-बार मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. अपनी गाढ़ी कमाई डूबती देख पीड़ित व्यापारी ने डबरा सिटी थाने में न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्रारंभिक जांच की गई. प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी परवेश खुरानियां (बंसल), आशू गंभीर (दोनों संबद्ध फर्म: करुणानिधान एग्रोटेक प्रा. लि., ग्राम मस्तपुर, जिला अंबाला, हरियाणा) और केशव मित्तल व दिनेश (दोनों संबद्ध फर्म: इंडोवेस्ट राइस मिल, करनाल, हरियाणा) के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. ASP ग्रामीण ग्वालियर जयराज कुबेर ने मामले की जानकारी दी की पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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