धान खरीदी के नाम पर 1.53 करोड़ की ठगी, हरियाणा के व्यापारियों ने लगाया चूना, ग्वालियर में केस दर्ज

आरोपियों ने प्रमोद शर्मा से खरीदे गए धान का भुगतान करने के बजाय उसे या तो खुद उपयोग कर लिया या फिर खुले बाजार में बेचकर मोटी रकम कमा ली. पीड़ित प्रमोद शर्मा ने जब अपनी बकाया राशि के लिए आरोपियों से बार-बार मांग की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. अपनी गाढ़ी कमाई डूबती देख पीड़ित व्यापारी ने डबरा सिटी थाने में न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्रारंभिक जांच की गई. प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का मामला सही पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी परवेश खुरानियां (बंसल), आशू गंभीर (दोनों संबद्ध फर्म: करुणानिधान एग्रोटेक प्रा. लि., ग्राम मस्तपुर, जिला अंबाला, हरियाणा) और केशव मित्तल व दिनेश (दोनों संबद्ध फर्म: इंडोवेस्ट राइस मिल, करनाल, हरियाणा) के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. ASP ग्रामीण ग्वालियर जयराज कुबेर ने मामले की जानकारी दी की पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.