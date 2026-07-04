Add Zee Business As A Preferred Source
App

धान खरीदी के नाम पर 1.53 करोड़ की ठगी, हरियाणा के व्यापारियों ने लगाया चूना, ग्वालियर में केस दर्ज

Dabra Mandi Fraud: ग्वालियर की डबरा कृषि उपज मंडी में धान खरीदी के नाम पर स्थानीय व्यापारी से 1.53 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर हरियाणा के चार व्यापारियों और उनकी फर्मों के खिला केस दर्ज किया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jul 04, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:31 PM IST
धान खरीदी के नाम पर 1.53 करोड़ की ठगी, हरियाणा के व्यापारियों ने लगाया चूना, ग्वालियर में केस दर्ज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बड़वानी में दर्दनाक हादसा, एक ही बिस्तर पर सो रहे दो भाइयों की मौत
Barwani News1 hr ago
2
ujjain news1 hr ago
3
bhopal news2 hrs ago
4
Sehore news3 hrs ago
5
harda heavy rains3 hrs ago