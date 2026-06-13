जानकारी के मुताबिक मुरैना जिले के पोरसा निवासी राघवेंद्र तोमर मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक है. राघवेंद्र तोमर करीब एक साल से डबरा के सिटी थाने में पदस्थ हैं. शुक्रवार की देर रात 9 बजे उन्होंने अपने सरकारी आवास में रस्सी से फंदा लगा कर फांसी लगा ली. बताया जा रहा है कि मृतक आरक्षक राघवेंद्र तोमर ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल कर फांसी पर झूलते हुए आखिरी बार बाय-बाय बोलते हुए कॉल काट दिया था. आरक्षक के भाई मोनू ने जब उन्हें कॉल किया तो आरक्षक ने काफी समय तक अपने भाई का फोन रिसीव नहीं किया. जिसके बाद भाई ने आरक्षक के साथी डबरा थाने में ही पदस्थ आरक्षक मिंटू परिहार को फोन लगाकर कहा कि भाई फोन नहीं उठा रहा है. जिसके बाद मिंटू थाने से निकलकर पीछे बने सरकारी आवास पर पहुंचा तो वहां आरक्षक फांसी के फंदे पर लटका हुआ था.