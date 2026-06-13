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Gwalior Constable Suicide: ग्वालियर के डबरा सिटी थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने सरकारी आवास पर देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. घटना की जानकारी लगते ही SDOP सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुची और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी.
जानकारी के मुताबिक मुरैना जिले के पोरसा निवासी राघवेंद्र तोमर मध्यप्रदेश पुलिस में आरक्षक है. राघवेंद्र तोमर करीब एक साल से डबरा के सिटी थाने में पदस्थ हैं. शुक्रवार की देर रात 9 बजे उन्होंने अपने सरकारी आवास में रस्सी से फंदा लगा कर फांसी लगा ली. बताया जा रहा है कि मृतक आरक्षक राघवेंद्र तोमर ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल कर फांसी पर झूलते हुए आखिरी बार बाय-बाय बोलते हुए कॉल काट दिया था. आरक्षक के भाई मोनू ने जब उन्हें कॉल किया तो आरक्षक ने काफी समय तक अपने भाई का फोन रिसीव नहीं किया. जिसके बाद भाई ने आरक्षक के साथी डबरा थाने में ही पदस्थ आरक्षक मिंटू परिहार को फोन लगाकर कहा कि भाई फोन नहीं उठा रहा है. जिसके बाद मिंटू थाने से निकलकर पीछे बने सरकारी आवास पर पहुंचा तो वहां आरक्षक फांसी के फंदे पर लटका हुआ था.
FSL टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच
जिसके बाद तत्काल घटना की जानकारी SDOP सौरभ कुमार और ASP जयराज कुबेर को दी गई तो वह भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां शासकीय निवास पर गेट के ऊपर लगे कुंदे से आरक्षक ने रस्सी का फंदा बनाया उस पर लटका हुआ. जिसके बाद FSL टीम भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. जिसके बाद आरक्षक राघवेंद्र के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. वहीं पुलिस का कहना हैं कि मामले की जांच के बाद आत्महत्या के सही कारण का पता चल सकेगा. बता दें, कि फांसी लगाने वाले आरक्षक राघवेंद्र तोमर को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और उसके दो बच्चे भी हैं.
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