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पत्नी से वीडियो कॉल पर आखिरी बार कहा बाय-बाय और...सरकारी आवास में आरक्षक ने दे दी जान, पुलिस विभाग में हड़कंप

Gwalior Constable Suicide: ग्वालियर में एक आरक्षक ने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरक्षक ने अपनी पत्नी से वीडियो कॉल कर फांसी पर झूलते हुए आखिरी बार बाय-बाय बोलते हुए कॉल काट दिया. जिसके बाद जान दे दी.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 13, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:49 PM IST
पत्नी से वीडियो कॉल पर आखिरी बार कहा बाय-बाय और...सरकारी आवास में आरक्षक ने दे दी जान, पुलिस विभाग में हड़कंप

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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