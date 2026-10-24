ग्वालियर मदरसा विवाद: निरीक्षण में मिलीं खामियां, 26 बच्चे CWC के सुपुर्द, हिंदू संगठन का 4 दिन का अल्टीमेटम

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ग्वालियर के एजी ऑफिस इलाके में स्थित दारुल कुरआन मदरसे को लेकर हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया. संगठन के लोगों का आरोप है कि मदरसे में हिंदू, यहूदी और ईसाई धर्म के खिलाफ शिक्षा देने वाली किताबें मिली हैं. प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई.
साथ ही, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मदरसे पर तालाबंदी की मांग की गई. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि चार दिन के भीतर मदरसे पर तालाबंदी नहीं की गई, तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता खुद तालाबंदी करेंगे. वहीं, मदरसे की गतिविधियों को लेकर जांच एजेंसियां निर्माण, जमीन और फंडिंग से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं.
मदरसे का औचक निरीक्षण
दरअसल, ग्वालियर शहर के एजी ऑफिस के पास अंजुमन इस्लाहे मुआशरा समिति द्वारा दारुल कुरआन नाम से एक मदरसा संचालित किया जा रहा है. शुक्रवार को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता ने बाल कल्याण समिति (CWC) की टीम के साथ मदरसे का औचक निरीक्षण किया.
इस दौरान मौके पर 8 बच्चियां और 18 बच्चे मिले, जिनकी उम्र लगभग 4 से 14 साल के बीच थी. बच्चों से पूछताछ के बाद आयोग की अध्यक्ष ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया. इस दौरान रसोई में गंदगी, शौचालयों में गंदगी और दरवाजों की कमी जैसी खामियां सामने आईं.
42 बच्चों के लिए एक छोटा हॉल
इसके अलावा, बच्चियों के रहने से जुड़ी जानकारी छिपाने और उनके लिए पर्याप्त बिस्तरों की व्यवस्था नहीं होने की बात भी सामने आई. आरोप है कि बच्चियों को चारदीवारी के भीतर बने एक कमरे में पतली चादर बिछाकर सोना पड़ता था. वहीं, पंजीकृत 42 बच्चों के लिए एक छोटे से हॉल में सोने की व्यवस्था होने की जानकारी मिली.
मदरसे में पंजीकृत 15 बच्चियों में से निरीक्षण के दौरान केवल 8 बच्चियां ही मौके पर मिलीं. कुछ बच्चियों को पीछे के रास्ते से बाहर निकालने की बात भी सामने आई. वहीं, मौके पर 18 बच्चे मिले. आयोग की अध्यक्ष के निर्देश पर 8 बच्चियों और 18 बच्चों को बाल कल्याण समिति (CWC) के सुपुर्द किया गया. निरीक्षण के दौरान आयोग ने मदरसे की मान्यता, पंजीकरण, बच्चों के वार्डन और प्रबंधन से जुड़े लोगों की जानकारी मांगी, लेकिन मौके पर मौजूद लोग आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सके.
मदरसे के अंदर-बाहर प्रदर्शन
मदरसे में बच्चों की स्थिति और अन्य धर्मों के खिलाफ शिक्षा देने से जुड़ी किताबें मिलने की जानकारी सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई. इसके बाद राष्ट्रीय सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती शुक्ला अपने प्रदेश पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मदरसे पहुंचे. यहां मदरसे के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया गया.
भगवती शुक्ला ने आरोप लगाया है कि ऐसे मदरसों में बच्चों को दूसरे धर्मों के खिलाफ भड़काऊ शिक्षा दी जाती है और बच्चों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं. उन्होंने सरकार से ऐसे मदरसों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और उन्हें बंद करने की मांग की. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चार दिन के भीतर मदरसे पर तालाबंदी नहीं की गई, तो वह सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ मदरसे में तालाबंदी करेंगे.