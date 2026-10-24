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ग्वालियर मदरसा विवाद: निरीक्षण में मिलीं खामियां, 26 बच्चे CWC के सुपुर्द, हिंदू संगठन का 4 दिन का अल्टीमेटम

ग्वालियर के दारुल कुरआन मदरसे के निरीक्षण में साफ-सफाई और बच्चों की रहने की व्यवस्था में खामियां सामने आईं. 26 बच्चों को CWC के सुपुर्द किया गया. वहीं, हिंदू संगठन ने मदरसा बंद करने की मांग करते हुए चार दिन का अल्टीमेटम दिया.

Written ByKartar Singh Rajput
Published: Oct 24, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Oct 24, 2026, 07:11 PM IST
ग्वालियर मदरसा विवाद: निरीक्षण में मिलीं खामियां, 26 बच्चे CWC के सुपुर्द, हिंदू संगठन का 4 दिन का अल्टीमेटम
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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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