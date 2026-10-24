ग्वालियर मदरसा विवाद: निरीक्षण में मिलीं खामियां, 26 बच्चे CWC के सुपुर्द, हिंदू संगठन का 4 दिन का अल्टीमेटम

मदरसे में पंजीकृत 15 बच्चियों में से निरीक्षण के दौरान केवल 8 बच्चियां ही मौके पर मिलीं. कुछ बच्चियों को पीछे के रास्ते से बाहर निकालने की बात भी सामने आई. वहीं, मौके पर 18 बच्चे मिले. आयोग की अध्यक्ष के निर्देश पर 8 बच्चियों और 18 बच्चों को बाल कल्याण समिति (CWC) के सुपुर्द किया गया. निरीक्षण के दौरान आयोग ने मदरसे की मान्यता, पंजीकरण, बच्चों के वार्डन और प्रबंधन से जुड़े लोगों की जानकारी मांगी, लेकिन मौके पर मौजूद लोग आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं कर सके.