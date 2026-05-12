बहू ने सब्जी बनाने से किया इनकार, पति-सास ने टोका तो मायके से बुलाई 'फौज', सासू मां को पहुंचाया अस्पताल

Gwalior News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में सास-बहू के बीच सब्जी नहीं बनाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. बहू से विवाद के बाद मायके वालों ने ससुराल पहुंचकर सास और पति के साथ डंडों से मारपीट कर दी. मायके वालों ने सास का गला दबाया, घर में रखी वॉशिंग मशीन व बाइक की तोड़फोड़ कर दी. इतना ही नहीं जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दी.जानकारी के अनुसार, यह घटना 27 मार्च 2026 की है. पीड़िता ने इलाज के बाद थाने पहुंचकर शिकायत की है. घटना के 44 दिन बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने बहू के तीन भाई सहित पांच लोगों पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

सब्जी बनाने को लेकर हुआ विवाद

दरअसल, यह घटना ग्वालियर के नारायण विहार कॉलोनी की है. 50 वर्षीय गुड्डी प्रजापति ने बेटे संजू के साथ गोला का मंदिर थाना पुलिस से शिकायत कर बताया कि 27 मार्च 2026 को उसकी बहू सोनम से उसका सब्जी नहीं बनाने पर विवाद हो गया था. इसी बात बहु सोनम प्रजापति और बेटे संजू के बीच विवाद होने लगा तो बहू सोनम ने अपने मायके से भाई राहुल प्रजापति, नीतिन प्रजापति और अरुण प्रजापति सहित पांच लोगों को बुला लिया.

डंडों से की मारपीट

रात करीब 10 बजे गुड्डी अपने घर के कमरे में लेटी थी और बेटा संजू पास में बैठा था. तभी तीनों युवक घर के अंदर घुस आए. महिला का आरोप है कि तीनों ने कहा कि तू मेरी बहन सोनम को बहुत परेशान कर रही है. इसके बाद तीनों मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे. मना करने पर राहुल और नीतिन ने संजू के साथ लात-घूंसों और डंडों से मारपीट शुरू कर दी.

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जान से मारने की दी धमकी

मारपीट में गुड्डी के सिर और शरीर में चोटें आईं है. वैजयंती ने गुड्डी का गला दबा दिया जिससे उसकी नाक में चोट लगी और खून निकलने लगा. जाते-जाते सभी आरोपियों ने घर में रखी वॉशिंग मशीन और बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी. आरोपियों ने जाते-जाते धमकी दी कि अगर फिर से हमारी लड़की को परेशान किया तो जान से खत्म कर देंगे. सिर में चोट लगने के कारण गुड्डी को निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया.

इलाज के बाद कराई शिकायत

ठीक होने के बाद वहां कल रात थाने पहुंची और बहू के भाई, पिता, मां के खिलाफ शिकायत की. वहीं पुलिस ने गुड्डी प्रजापति की शिकायत पर राहुल प्रजापति, नीतिन प्रजापति, अरुण प्रजापति, देवी प्रजापति और वैजयंती के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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