दलित अधिकारी के साथ विभागीय भेदभाव! चटाई पर बैठकर अफसर कर रहा काम, नहीं मिली टेबल-कुर्सी

Gwalior News-ग्वालियर में दलित अधिकारी जमीन पर चटाई पर बैठकर अपना काम करने को मजबूर है. अधिकारी का कहना है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है. वहीं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि विभाग में बैठने के लिए टेबल-कुर्सी उपलब्ध नहीं है.
MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां एक दलित अधिकारी जमीन पर चटाई पर बैठकर काम करने को मजबूर है. दलित अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव किया जा रहा है. वह पिछले एक साल से नीचे बैठकर काम कर रहा है. बता दें कि अधिकारी सतीश डोंगरे के अलावा दफ्तर के सभी अधिकारियों को टेबल-कुर्सी दी गई है. आजाद भारत की यह तस्वीर सोचने को मजबूर करती है.
चटाई बिछाकर बैठते हैं
यह पूरा मामला ग्वालियर के मध्यप्रदेश भवन विकास निगम का है. जहां विभाग में सहायक महा प्रबंधक सतीश डोंगरे पिछले एक साल से जमीन पर चटाई बिछाकर बैठते हैं. सतीश डोंगरे चटाई बिछाकर बैठकर विभागीय काम करते हैं. जिस भवन में विकास निगम का कार्यालय है वह किराए पर चल रहा है.
अन्य अधिकारियों को मिली टेबल-कुर्सी
विभाग के सभी अधिकारियों को बैठने के लिए चेंबर और टेबल-कुर्सी दी गई हैं. लेकिन सतीश डोंगरे एक साल से बैठने के लिए कुर्सी-टेबल मांग रहे हैं. सतीश डोंगरे ने विभाग पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है. साथ ही परेशान करने और प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है. विभाग एक अधिकारी को टेबल-कुर्सी तक नहीं दे पा रहा है.
फंड आने पर मिलेगी टेबल-कुर्सी
इस मामले में जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त महाप्रबंधक अच्छेलाल अहिरवार से बात की गई तो उन्होंने बड़ा ही बेतुका जवाब दिया. उनका कहना है थी भोपाल मुख्यालय डिमांड भेजी गई है. जब फंड आएगा तब कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाएगी. आज भी विभाग में इस तरह के जातिगत भेदभाव होते हैं जहां एक साल से एक अधिकारी को टेबल और कुर्सी भी नसीब नहीं हो पा रही है. यह सोचने पर मजबूर करता है.
