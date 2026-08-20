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20 रुपए की सिगरेट के पीछे ढाबा संचालक की हत्या, सोते समय लाठी-डंडों से बदमाशों ने किया हमला, जयारोग्य अस्पताल में तोड़ दम

ग्वालियर के गिरवाई में 20 रुपए की सिगरेट को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने ढाबा संचालक रामनिवास उर्फ बॉबी गुर्जर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बॉबी की अस्पताल में मौत हो गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Aug 20, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:28 PM IST
20 रुपए की सिगरेट के पीछे ढाबा संचालक की हत्या, सोते समय लाठी-डंडों से बदमाशों ने किया हमला, जयारोग्य अस्पताल में तोड़ दम

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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