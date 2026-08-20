/20 रुपए की सिगरेट के पीछे ढाबा संचालक की हत्या, सोते समय लाठी-डंडों से बदमाशों ने किया हमला, जयारोग्य अस्पताल में तोड़ दम

आरोपियों ने सोते हुए ही उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में उसके हाथ-पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. वारदात के समय रामनिवास का भतीजा अमन पास के कमरे में था. वह चाचा को बचाने दौड़ा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और धमकी देकर मौके से फरार हो गए. अमन ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और घायल को जेएएच में भर्ती कराया, जहां गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल गिरवाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दी है.