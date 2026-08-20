/20 रुपए की सिगरेट के पीछे ढाबा संचालक की हत्या, सोते समय लाठी-डंडों से बदमाशों ने किया हमला, जयारोग्य अस्पताल में तोड़ दम

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ग्वालियर में 20 रुपये की सिगरेट के उधार को लेकर हुआ विवाद खूनी वारदात में बदल गया. गिरवाई थाना क्षेत्र में आधा दर्जन बदमाशों ने सोते हुए ढाबा संचालक पर लाठी-डंडों से हमला कर उसकी हत्या कर दी. गंभीर रूप से घायल संचालक ने गुरुवार सुबह जयारोग्य अस्पताल में दम तोड़ दिया. मृतक की पहचान 38 वर्षीय रामनिवास उर्फ बॉबी गुर्जर के रूप में हुई है. वह मूल रूप से घाटीगांव के डंडा खिड़क गांव का रहने वाला था और गिरवाई में बॉबी ढाबा चलाता था.
पुलिस के मुताबिक शनिवार को पनिहार के कंसेर गांव के रहने वाले साहब सिंह गुर्जर, मेहताब सिंह गुर्जर, विजय सिंह गुर्जर ढाबे पर आए थे. उन्होंने सिगरेट ली लेकिन पैसे नहीं दिए. जब रामनिवास ने पैसे मांगे तो आरोपियों ने देने से इंकार कर दिया और विवाद करने लगे. जाते-जाते आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इसी रंजिश के चलते रविवार रात आरोपी अपने तीन अन्य साथियों के साथ लाठी-डंडे और हथियार लेकर ढाबे पर पहुंचे. उस वक्त रामनिवास ढाबे पर खाट पर सो रहा था.
चाचा को बचाने आए भतीजे को भी पीटा
आरोपियों ने सोते हुए ही उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में उसके हाथ-पैर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. वारदात के समय रामनिवास का भतीजा अमन पास के कमरे में था. वह चाचा को बचाने दौड़ा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की और धमकी देकर मौके से फरार हो गए. अमन ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और घायल को जेएएच में भर्ती कराया, जहां गुरुवार सुबह उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल गिरवाई थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दबिश देना शुरू कर दी है.
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