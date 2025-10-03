'सर तन से जुदा बर्दाश्त नहीं', आई लाव मोहम्मद पर बोले बाबा बागेश्वर, कही बड़ी बात

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बाबा बागेश्वर ने आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है. आई लव महादेव जी में भी कोई बुराई नहीं है. लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे. यह कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं उन्होंने पीओके के निवासियों से अपील की है कि वे भारत में घर वापसी कर लें.

तमिलनाडू की घटना पर जताई नाराजगी

पंडित धीरेंद्र शास्त्री शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने तमिलनाडु में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के पुतले जलाने की घटना पर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने कहा कि यह राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोगों का कृत्य है. उन्होंने मांग की है कि वहां की सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और उन्हें फांसी दी जानी चाहिए. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि सभी के अपने आराध्य होते हैं और किसी को भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है.

पीओके के लोग करें घर वापसी

धीरेंद्र शास्त्री ने PoK वासियों से भारत में वापस आने का आह्वान करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब पीओके को संभाल नहीं पा रहा है. भारत पाक अधिकृत जमीन लेकर रहेगा और यह सही समय है. उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है. हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे यदि देश नहीं संभाल रहा है तो घर वापसी कर लीजिए.

हिंदुओं को जगाने के लिए करेंगे यात्रा

धीरेंद्र शास्त्री ने नेपाल की तरह जेन-जी आंदोलन की साजिश को लेकर भी बात रखी. उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्यों को रोकने और हिंदुओं को जगाने के लिए वे पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे. उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संक्लप को दोहराते हुए बताया कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय पदयात्रा 7 से 16 नवंबर तक आयोजित की जाएगी.

