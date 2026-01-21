Advertisement
लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा, बेहोश होने पर पानी डालकर होश में लाए, चचेरे भाइयों ने की युवक की पीट-पीटकर हत्या

Gwalior News-ग्वालियर में मोबाइल और रुपए छीनने का आरोप लगाने वाले भाई को 3 चचेरे भाइयों ने पीट-पीट कर मार डाला. मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं हत्या के इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 21, 2026, 04:12 PM IST
लोहे की जंजीर से बांधकर पीटा, बेहोश होने पर पानी डालकर होश में लाए, चचेरे भाइयों ने की युवक की पीट-पीटकर हत्या

MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रुपए और मोबाइल के विवाद में युवक की हत्या कर दी गई. इस विवाद में सगे चचेरे भाइयों ने युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना शिव शक्ति नगर, घासमंडी क्षेत्र की है. मृतक की पहचान 28 वर्षीय नरेंद्र बाथम के रूप में हुई है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि मृतक नरेंद्र नशे का भी आदी था.

रुपए और मोबाइल मांगने पहुंचा था
जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह नरेंद्र अपने रुपए और मोबाइल मांगने ताऊ दयानंद बाथम के घर पहुंचा था. वहां मौजूद उसके चचेरे भाई जगदीश बाथम, राकेश बाथम और बल्लू बाथम से उसकी कहासुनी हो गई. जब नरेंद्र ने पैसों की मांग की तो तीनों आरोपी आक्रोशित हो गए और गाली-गलौज करने लगे. इसके बाद पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी गई. 

जंजीर से बांधा और बेरहमी से की पिटाई
विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने नरेंद्र के हाथ लोहे की जंजीर से बांध दिए और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. उसे जमीन पर पटककर लात-घूंसे मारे गए. तीनों आरोपी युवक को तब तक मारते रहे, जब तक नरेंद्र बेहोश नहीं हो गया. इसके बाद उस पर ठंडा पानी डालकर होश में लाया गया, इसके बाद दोबारा उसकी पिटाई की गई. बेरहमी से मारपीट करने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. 

परिजन लेकर पहुंचे घर 
जब इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे. नरेंद्र को बेहोशी की हालत में देखकर उस पर पानी छिड़का गिया, जिससे उसे होश आया. परिज उसे लेकर घर पहुंचे और कपड़े बदलवाकर नरेंद्र को सुला दिया. परिजनों को लगा कि वह ठीक है. लेकिन जब शाम को उसे जगाने की कोशिश की गई तो वह नहीं उठा. परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

परिजनों ने किया हंगामा
नरेंद्र की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निगरानी में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया. पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों जगदीश, राकेश और बल्लू को हिरासत में ले लिया. परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र ने बैंक से 80 हजार रुपए निकाले थे, जिन्हें उसके चचेरे भाइयों ने रख लिया था. साथ ही उसका मोबाइल भी छीन लिया था. इसी को लेकर विवाद चल रहा था. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

