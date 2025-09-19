सोशल मीडिया पर 'हाय' से शुरू हुई दोस्ती, इंग्लैंड के इंजीनियर ने प्यार के झांसे में फंसाया, फिर...

Gwalior Cyber Fraud-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में वॉट्सऐप पर एक हाय से ठगी का जाल बुना गया. जिसमें फंसकर डॉक्टर की पत्नी ने लाखों रुपए गवां दिए. ठग ने खुद को इंग्लैंड का इंजीनियर बताया और फिर प्यार का झांसा देकर न्यूड वीडियो मंगाए. इसके बाद गिफ्ट भेजने के नाम पर पौने चार लाख रुपए की ठगी कर ली. जब पीड़िता ने पार्सल छुड़ाने के नाम पर पैसे देने से मना किया तो ठग ने उसके न्यूड वीडियो वायरल कर दिए. आखिरकार परेशान होकर पीड़िता ने गुरुवार को क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में शिकात दर्ज कराई है.

एक हाय से हुई थी दोस्ती

शहर के हजीरा थाना इलाके में रहने वाली 34 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि बीती 17 अगस्त को उसके वॉट्सऐपर अनजान नंबर से हाय से मैसेज आया. मैसेज भेजने वाले ने अपना नाम विपिन कुमार बताया, उसने बताया कि यूनाइटेज किंगडम में इंजीनियर है. जब महिला ने पूछा कि नंबर कहां से मिला, तो उसने कहा कि यह नंबर उसे इंस्टाग्राम पर मिला. दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई, यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई.

भरोसे में लेकर मांगे न्यूड वीडियो

विपिन ने महिला की सुंदरता की तारीफ की और फोटो मांगे. इसके बाद उसने न्यूड वीडियो की डिमांड कर दी. भरोसे में आकर महिला ने अपने निजी वीडियो उसे भेज. कुछ दिनों के बाद विपिने कहा कि वह लंदन से गिफ्ट और डॉलर का पार्सल भेज रहा है. अगले दिन महिला को फोन आया, कॉलर ने खुद को एयरपोर्ट अथॉरिटी का ऑफिसर बताया. उसने कहा कि यूके आया पार्सल अटक गया है, उसे 15 हजार जीएसटी चार्ज देना होगा. जो महिला ने उसके बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए.

अलग-अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए

इसके बाद फिर कॉल आया और 46 हजार ट्रांसफर कराए गए. इसी तरह परमिट कार्ड के नाम पर 1 लाख 15 हजार, कोरियर वाहन शुल्क के लिए 1 लाख 20 हजार, फिर रसदी चार्ज के नाम 80 हजार रुपए ट्रांसफर कराए गए. कुल 3.76 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए. इसके बाद भी महिला से 2.85 लाख रुपए की मांग की. जब महिला ने देने से इनकार कर दिया तो विपिन ने धमकी दी कि वह उसके न्यूड वीडियो वायरल कर देगा.

वीडियो किए सोशल मीडिया पर वायरल

महिला नहीं मानी तो 17 सितंबर को उसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए गए. घबराकर महिला ने अपने भाई को पूरी बात बताई, इसके बाद वह उसे लेकर पुलिस के पास पहुंचा. सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. फ्रॉड करने वालों ने अलग-अलग नंबरों से कॉल कर महिला को ठगा है. कुछ तकनीकी सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है.

