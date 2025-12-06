Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3031534
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, महिला को ससुरालवाले भी करते थे प्रताड़ित

Gwalior News-ग्वालियर में घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की कैंची से नाक काट डाली. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से पत्नी को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया. घायल महिला को उसकी जेठानी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 06, 2025, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, महिला को ससुरालवाले भी करते थे प्रताड़ित

Husband Cuts Wifes Nose-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में घरेलू विवाद के दौरान पति द्वारा पत्नी पर की गई क्रूर हरकत से सनसनी फैल गई. महाराजपुरा थाना क्षेत्र के भारत मार्केट के पास शनिवार दोपहर एक पति ने अपनी पत्नी की कैंची से नाक काट दी और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया. घायल महिला को परिजनों ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है. पीड़िता के बहन ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है. 

शराब पीने का आदि है पति
पीड़िता पूनम तोमर की बहन पुजा के अनुसार, आरोपी धर्मेंद्र शराब पीने का आदी है और अक्सर पूनम के साथ मारपीट करता रहता है. अब बहन को पसंद नहीं आने का कहकर विवाद करने लगे. हम यही सोच रहे थे कि शादी हो गई तो निभा लें. शादी को 10 साल हो चुके हैं और दंपती की दो बेटियां भी हैं, इसके बावजूद धर्मेंद्र और उसकी मां, पूनम को पसंद नहीं करते और आए दिन विवाद करते हैं. पूजा ने बताया कि धर्मेंद्र ने शादी के समय झूठ बोलकर रिश्ते को स्वीकार कराया था. परिवार ने शादी होने के बाद रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई. 

कैंची से नाक काटकर फरार हुआ
घटना के समय धर्मेंद्र ने विवाद बढ़ने पर क्रूरता की हद पार करते हुए कैंची से पत्नी की नाक काट दी. सबसे पहले इसकी जानकारी जेठानी को लगी, जिन्होंने तुरंत पूनम के अस्पताल पहुंचाया. इसी दौरान परिजनों को भी सूचना दी गई. बताया जा रहा है कि लगभग एक महीने पहले ही पूनम के ससुर विश्वनाथ सिंह का हार्ट अटैक से निधन हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी 
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया. महाराजपुरा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. सब इंस्पेक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि घरेलू विवाद में पति ने कैंची जैसे धारदार हथियार से पत्नी की नाक काट दी है. आरोपी फरार है, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-खूंखार डकैत योगी गुर्जर का सरेंडर, गर्भवती महिला के अपरहण मामले में चल रहा था फरार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsgwalior news

Trending news

mp news
पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, अस्पताल में भर्ती
Gwalior Dacoit News
खूंखार डकैत योगी गुर्जर का सरेंडर, गर्भवती महिला के अपरहण मामले में चल रहा था फरार
MP Rajbhawan Name Change
एमपी राजभवन का बदला नाम, अब ‘लोक भवन’ के नाम से होगी राज्यपाल हेडक्वार्टर की पहचान
mp news
एमपी में हर तीसरे दिन जा रही एक जान, आवारा मवेशी संकट पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा
Barwani News
एमपी में किसानों का क्या होगा? प्याज के बाद अब केला की फसल ने निकाले आंसू
mp news
मालिक हो गए हो क्या? सड़कों पर गड्ढे और धूल देख भड़के कांग्रेस विधायक, लगाई फटकार
road accident
उज्जैन में भीषण सड़क हादसा, दो की मौत, दोस्त की शादी से वापस लौट रहे थे युवक...
mp news
'लेडी गैंगवार'! बाल खींचे, थप्पड़ मारे, देखती रह गई भीड़...महिलाओं के बीच मारपीट
indore news
इंदौर नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई, आरोपी से 1000 अल्प्राजोलम टैबलेट जब्त
Rape
शर्मनाक! ग्वालियर में कांस्टेबल ने घर में घुस दोस्ती की पत्नी को बनाया बंधक...