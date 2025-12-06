पति ने कैंची से काटी पत्नी की नाक, 'पसंद न आने' का दिया बहाना, महिला को ससुरालवाले भी करते थे प्रताड़ित

Husband Cuts Wifes Nose-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में घरेलू विवाद के दौरान पति द्वारा पत्नी पर की गई क्रूर हरकत से सनसनी फैल गई. महाराजपुरा थाना क्षेत्र के भारत मार्केट के पास शनिवार दोपहर एक पति ने अपनी पत्नी की कैंची से नाक काट दी और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया. घायल महिला को परिजनों ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है. पीड़िता के बहन ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.

शराब पीने का आदि है पति

पीड़िता पूनम तोमर की बहन पुजा के अनुसार, आरोपी धर्मेंद्र शराब पीने का आदी है और अक्सर पूनम के साथ मारपीट करता रहता है. अब बहन को पसंद नहीं आने का कहकर विवाद करने लगे. हम यही सोच रहे थे कि शादी हो गई तो निभा लें. शादी को 10 साल हो चुके हैं और दंपती की दो बेटियां भी हैं, इसके बावजूद धर्मेंद्र और उसकी मां, पूनम को पसंद नहीं करते और आए दिन विवाद करते हैं. पूजा ने बताया कि धर्मेंद्र ने शादी के समय झूठ बोलकर रिश्ते को स्वीकार कराया था. परिवार ने शादी होने के बाद रिश्ता निभाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई.

कैंची से नाक काटकर फरार हुआ

घटना के समय धर्मेंद्र ने विवाद बढ़ने पर क्रूरता की हद पार करते हुए कैंची से पत्नी की नाक काट दी. सबसे पहले इसकी जानकारी जेठानी को लगी, जिन्होंने तुरंत पूनम के अस्पताल पहुंचाया. इसी दौरान परिजनों को भी सूचना दी गई. बताया जा रहा है कि लगभग एक महीने पहले ही पूनम के ससुर विश्वनाथ सिंह का हार्ट अटैक से निधन हुआ था.

पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया. महाराजपुरा थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. सब इंस्पेक्टर सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि घरेलू विवाद में पति ने कैंची जैसे धारदार हथियार से पत्नी की नाक काट दी है. आरोपी फरार है, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा.

