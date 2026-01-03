नशे में 'नंदी' की सवारी! पहले सांड के हाथ-पैर जोड़े, फिर माथा टेक कर मांगी परमिशन, नहीं माना तो पीठ पर जा बैठा शराबी

Drunk Man Viral Video-आज के दौर में जहां युवाओं को स्टाइलिश स्पोर्ट्स बाइक और लग्जरी कारों का शौक होता है, वहीं मध्यप्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. यहां एक युवक ने नशे की हालत में सांड की सवारी करने का ऐसा जोखिम भरा और मजेदार कारनामा कर डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर 'टॉक ऑफ द टाउन' बना हुआ है.

कलारी से निकला और सांड से भिड़ गया

यह पूरी घटना ग्वालियर के कुम्हरपुरा इलाके की है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शनिवार सुबह एक युवक पास ही स्थित एक देसी शराब की दुकान पहुंचा. वहां उसने जमकर जाम छलकाए और जब नशा पूरी तरह सिर चढ़कर बोलने लगा, तो वह झूमते हुए सड़क पर निकल पड़ा. इसी बीच उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक सांड पर पड़ गई. आम तौर पर लोग सांड को देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन नशे में धुत इस सिकंदर के इरादे कुछ और ही थे.

पहले की प्रार्थना, फिर छुए पैर

शराबी युवक सांड की सवारी करने की जिद पर अड़ गया. उसने पहले सांड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन सांड ने उसे झटक दिया. इसके बाद जो हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. युवक सांड के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया. उसने सांड के पैर छुए, उसके सामने नतमस्तक हुआ और अपना माथा सांड के माथे से सटाकर मानों उससे इजाजत मांगने लगा कि भाई, आज मुझे अपनी पीठ पर बैठने दे.

आंधे घंटे तक किया तमाशा

जब प्रार्थना काम नहीं आई, तो शराबी अपने असली रंग में आ गया. उसने सांड को सीधे मुकाबले की चुनौती दे डाली. युवक सांड के सींग पकड़कर उससे कुश्ती करने लगा. सड़क के बीचों-बीच सांड और शराबी के बीच करीब आधे घंटे तक यह जद्दोजहद चलती रही. वहां मौजूद लोग इस मंजर को देखकर दंग थे और साथ ही अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे. सांड ने भी कई बार उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन शराबी की जिद के आगे आखिरकार नंदी महाराज को भी हार माननी पड़ी.

सांड की पीठ पर बैठा युवक

काफी देर तक मशक्कत करने के बाद शराबी युवक को सांड की पीठ पर सवार होने में कामयाबी मिली. वह शान से काफी देर तक सांड के ऊपर बैठा रहा, मानों उसने कोई बड़ा किला जीत लिया हो. मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

