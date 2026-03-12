ग्वालियर में ई-वाहनों के लिए शुरू हुई नई सुविधा, 15 प्रति यूनिट पर मिलेगा लाभ

Gwalior News: ग्वालियर में ई-वाहन चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. क्योंकि ग्वालियर नगर निगम ने शहर में पहला चार्जिंग स्टेशन खोल दिया है. जहां लोग 15 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से अपने वाहनों को चार्ज कर सकेंगे. बताया जा रहा है कि यह स्टेशन बिल्कुल पेट्रोल पंप की तर्ज पर लोगों को सुविधा देगा. ऐसे में अब ई-वाहनों के लिए यह नई सुविधा शहर में शुरू हुई है. माना जा रहा है कि अगर यह चार्जिंग स्टेशन सफल होता है तो फिर ग्वालियर शहर में इसी तर्ज पर नगर निगम की तरफ से और भी चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे.

ग्वालियर सिटी सेंटर में खुला स्टेशन

ग्वालियर नगर निगम का यह ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन शहर के सिटी सेंटर में खोला गया है. जिसका उद्घाटन गुरुवार को ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवार ने किया है. उन्होंने बताया कि यहां पेट्रोल पंप की तरह कर्मचारी उपलब्ध रहेगा जो चार्जिंग गन से वाहनों को चार्ज करने का काम करेगा. इसके लिए 15 रुपए प्रति यूनिट की दर से चार्ज लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि इस मशीन से 45 मिनट में करीब 80 प्रतिशत बैटरी को चार्ज किया जाएगा. चार्जिंग के दौरान मशीन में खपत हुई यूनिट की जानकारी दिखेगी. ऐसे में ग्राहक के पास यह सुविधा भी उपलब्ध रहेगी कि वह अपनी कितनी बैटरी को चार्ज करवाना चाहता है. ग्वालियर नगर निगम की तरफ से बनवाया गया यह चार्जिंग स्टेशन करीब 60 केव्हीए का है.

ग्वालियर में पांच स्थान तय

ग्वालियर नगर निगम ने शहर के पांच स्थानों पर इस तरह की चार्जिंग मशीन लगाने का प्लान बनाया है. जहां शुरुआत सबसे पहले ग्वालियर शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल नगर निगम मुख्यालय के पास बने मल्टीलेवल पार्किंग सिटी सेंटर में हुई है. इसके अलावा कंपू इलाके में भी यह सुविधा शुरू कर दी गई है. 45 मिनट में दो गाड़ियों को चार्ज किया जा सकेगा.

ग्वालियर में बड़ रहे ई-वाहन

बता दें कि पिछले कुछ समय में ग्वालियर शहर में भी ई-वाहनों के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है. ऐसे में अब शहर में ई-वाहनों की अच्छी खासी संख्या हो चुकी है. जिसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्कूटी का किया जा रहा है. ऐसे में ग्वालियर नगर निगम की तरफ से यह पहल शुरू की गई है.

