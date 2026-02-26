ग्वालियर में होली से पहले गर्मी की दस्तक, रात में भी चलने लगे पंखे, 32 डिग्री हुआ तापमान

MP Weather News: ग्वालियर चंबल संभाग में गर्मी का एहसास शुरू हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि सर्द हवाओं का असर खत्म होने की वजह से तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. ऐसे में ग्वालियर में दिन में ही गर्मी होने लगी है. वहीं मार्च जैसी गर्मी फरवरी के आखिरी हफ्ते में हो रही है. मौसम विभाग का कहना है कि होली से पहले ही गर्मी ने दस्तक दे दी है. ग्वालियर के तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ग्वालियर के तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है, ऐसे में गर्मी और बढ़ेगी.

ग्वालियर में 32 डिग्री तापमान

ग्वालियर में तापमान 32 डिग्री से ऊपर हो गया है. मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. सुबह के वक्त भी गर्मी लगनी शुरू हो गई है. जबकि रात में भी पंखा चलाने की जरुरत पड़ रही है. बुधवार को शहर का तापमान सामान्य से करीब 2.6 डिग्री ज्यादा था. जबकि गुरूवार के दिन भी सुबह के वक्त का तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है, जो सामान्य से लगभग 1.7 डिग्री ज्यादा था. गर्म हवाओं के चलने की वजह से अब दोपहर के वक्त सड़कों पर ज्यादा आवाजाही नहीं दिख रही है.

चंबल में इस वजह से हो रही गर्मी

चंबल में गर्मी की वजह को लेकर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में तापमान पिछले 10 सालों से बढ़ता रहा है. फिलहाल उत्तरी मध्य प्रदेश में दक्षिण-पश्चिमी शुष्क हवाएं प्रभावी हो रहीं हैं, जिसके चलते गर्मी का असर शुरू हो गया है. ठंडी हवाओं का असर लगभग खत्म हो गया है. जिससे तापमान में तेजी आ रही है. ऐसे में मार्च के महीने में शुरुआती हफ्ते में ही गर्मी तेज हो सकती है. यानि मार्च में ही ग्वालियर में भी इस बार तेज गर्मी हो सकती है. वैसे भी मौसम विभाग का कहना है कि साल 2016 से 2025 के बीच तेज गर्मी का ट्रेंड रहा है. फरवरी के आखिरी हफ्ते में तापमान 33 से 35 डिग्री तक जाने की संभावना है.

मध्य प्रदेश में बढ़ रही है गर्मी

मौसम विभाग का कहना है कि मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का असर शुरू हो जाएगा. अगले तीन दिनों तक मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने तापमान में बढ़ोत्तरी की संभावना जताई है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाजयरी जारी की गई है कि तापमान में लगातार बदलाव दिख रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति सभी लोग सर्तक रहे और सावधानी बरते.

