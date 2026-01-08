Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3068178
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज, 7 डिग्री तक लुड़का तापमान

MP News: ग्वालियर में आज सीजन की सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया. दिनभर बही सर्द हवाओं ने लोगों को काफी परेशान किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्वालियर में जम्मू-कश्मीर जैसी ठंड पड़ रही है. वहीं ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गईं है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gwalior news
gwalior news

Seasons Coldest day in Gwalior: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने आम नागरिकों से लेकर पशुओं के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है. इस हड्डी गलाने वाली ठंड ने लोगों को घर में कैद किया है. पूरे दिन कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर आने की सलाह दी जा रही है. इस सर्द मौसम में आज ग्वालियर में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है. सुबह न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा. 

ग्वालियर में सीजन का सबसे ठंडा दिन
ग्वालियर में आज 8 जनवरी को सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है. सुबह न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा. पूरा शहर कोहर की चादर ओढ़े हुए था. लोगों को  घर से बाहर निकलते समय वाहनों की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाना पड़ा है. शहर में ऐसी ठंड महसूस की गई मानों शहरवासी किसी बर्फीले इलाके में पहुंच गए हो. 

स्कूली बच्चों को हुई परेशानी
ठंड के कारण स्कूली बच्चों को काफा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है. करीब 14 दिनों से बंद स्कूल आज खोले गए जहां स्कूली बच्चों की मौजूदगी बेहद कम दर्ज की गई. क्लासरूम में नामात्र बच्चे दिखाई दिए हैं. शहर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अगले दो दिन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोल्ड डे पर ऐसे करें बचाव
शहर में जिस तरीके की ठंड पड़ रही है ऐसे में एहतीयात ही लोगों को बचा सकता है. ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए  गर्म तासीर वाले भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करें. जरूरत न हो तो घर पर ही रहें. बाहर निकलने पर खुद को पूरी तरह से ढक कर रखें, ऊनी दस्ताने, टोपी, मफलर और गर्म कपड़ों की मदद से खुद को गर्म रखें और शर्द हवाओं से बचे.

TAGS

gwalior news

Trending news

cg crime news
पति ने पत्नी की हत्या कर पंखे से लटकाया, गुमराह करने खुद दर्ज कराई रिपोर्ट
chhattisgarh news
चौथी कक्षा के पेपर में 'राम' नाम पर विवाद, कुत्ते के नाम के ऑप्शन में भगवान का नाम
indore crime news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर सलमान ने आकाश बनकर दिया धोखा, बनाए अश्लील वीडियो
mp news
कुत्तों को खाना खिलाना पड़ा भारी, पड़ोसी ने महिला पर किया अभद्र कमेंट, फिर की मारपीट
What is APAAR-ID
क्या है APAAR-ID? देश के बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ निकला आगे, जानें आंकड़े
damoh crime news
पल भर में परिवार खत्म! मासूम के साथ पति-पत्नी ने लगाई फांसी, सामने आई बड़ी वजह
shahdol news
रेत माफियाओं के हौसले बुलंद! नायब तहसीलदार पर बोला हमला, SDM को भी धमकी
Balod Neem Tree
नीम के पेड़ में चमत्कार! अचानक बहने लगी 'दूध की धारा', पूजा-पाठ करने वालों की होड़
chhatarpur news
पहली पत्नी के अंधेपन का फायदा उठाकर पति ने की दूसरी शादी, दोनों के साथ रहने को राजी!
mp train news
अब दो नहीं तीन लाइनों पर सरपट दौड़ेंगी ट्रेनें, दमोह-कटनी रेलवे ट्रैक पर काम पूरा