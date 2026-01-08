ग्वालियर में गुलमर्ग जैसी ठंड! सीजन का सबसे ठंडा दिन किया गया दर्ज, 7 डिग्री तक लुड़का तापमान

Seasons Coldest day in Gwalior: मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड ने आम नागरिकों से लेकर पशुओं के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है. इस हड्डी गलाने वाली ठंड ने लोगों को घर में कैद किया है. पूरे दिन कोहरा छाए रहने की वजह से लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर आने की सलाह दी जा रही है. इस सर्द मौसम में आज ग्वालियर में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है. सुबह न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

ग्वालियर में सीजन का सबसे ठंडा दिन

ग्वालियर में आज 8 जनवरी को सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है. सुबह न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा. पूरा शहर कोहर की चादर ओढ़े हुए था. लोगों को घर से बाहर निकलते समय वाहनों की हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाना पड़ा है. शहर में ऐसी ठंड महसूस की गई मानों शहरवासी किसी बर्फीले इलाके में पहुंच गए हो.

स्कूली बच्चों को हुई परेशानी

ठंड के कारण स्कूली बच्चों को काफा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा है. करीब 14 दिनों से बंद स्कूल आज खोले गए जहां स्कूली बच्चों की मौजूदगी बेहद कम दर्ज की गई. क्लासरूम में नामात्र बच्चे दिखाई दिए हैं. शहर में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अगले दो दिन स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है.

कोल्ड डे पर ऐसे करें बचाव

शहर में जिस तरीके की ठंड पड़ रही है ऐसे में एहतीयात ही लोगों को बचा सकता है. ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए गर्म तासीर वाले भोजन और पेय पदार्थों का सेवन करें. जरूरत न हो तो घर पर ही रहें. बाहर निकलने पर खुद को पूरी तरह से ढक कर रखें, ऊनी दस्ताने, टोपी, मफलर और गर्म कपड़ों की मदद से खुद को गर्म रखें और शर्द हवाओं से बचे.