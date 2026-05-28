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बाप-बेटे को पसंद नहीं आई सरकारी सड़क, रातोंरात JCB बुलाकर खुदवा डाली 80 फीट सड़क, FIR दर्ज

Gwalior News-ग्वालियर में पिता-पुत्र से सरकारी सड़क को रातोंरात खुदवा दिया. पिता-पुत्र को सरकारी सड़क का निर्णाण पसंद नहीं आया, उन्होंने जेसीबी बुलाई और 80 फीट लंबी सड़क खुदवा दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 28, 2026, 05:17 PM IST
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बाप-बेटे को पसंद नहीं आई सरकारी सड़क, रातोंरात JCB बुलाकर खुदवा डाली 80 फीट सड़क, FIR दर्ज

Government Road Dig-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सड़क निर्माण को लेकर मनमानी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता-पुत्र को सरकारी सड़क का निर्माण पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रातोंरात जेसीबी बुलाकर करीब 80 फीट लंबी निर्माणाधीन सड़क ही खुदवा डाली. नगर निगम की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है. 

सड़क निर्माण का कर रहे थे विरोध
मामला थाना ग्वालियर क्षेत्र के गोसपुरा नंबर-2 स्थित कबीर पार्क के पास का है. बताया जा रहा है कि गोसपुरा निवासी डालचंद्र कुशवाह और उसका बेटा भागीरथ कुशवाह पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य का विरोध कर रहे थे. दोनों की मांग थी कि सड़क उनकी मर्जी और बताए गए तरीके से बनाई जाए. जमीन के हिस्से को लेकर भी विवाद सामने आया था, जिसके चलते दोनों कई बार मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों और अधिकारियों से बहस भी कर चुके थे.

JCB बुलवाकर खुदवाया सड़क का हिस्सा
नगर निगम अधिकारियों ने दोनों को समझाइश देते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी. उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन जैसे ही रात हुई पिता-पुत्र एक्टिव हुए. उन्होंने रात में जेसीबी मशीन बुलवाई और निर्माणाधीन सड़क का करीब 80 फीट हिस्सा खुदवा डाला. 

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5 लाख रुपए का हुआ नुकसान
सुबह जब नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची तो सड़क उखड़ी हुई मिली. अधिकारियों के मुताबिक इस घटना से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. नगर निगम अधिकारी रामू सिंह की शिकायत पर पुलिस ने डालचंद्र कुशवाह और भागीरथ कुशवाह के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. वहीं नगर निगम ने नुकसान की भरपाई के लिए भी कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

यह भी पढ़ें-गजब भाईजान! खुद की कुर्बानी के लिए दूसरे का चमका दिया बकरा, अलीम टोपा गिरफ्तार

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