आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, फिर जान निकलने तक किए चाकू से वार, पिता ने ले ली बेटी की जान

Gwalior News-ग्वालियर में एक शख्स ने अपनी ही बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. बेटी की हत्या करने से पहले पिता ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, फिर पेट पर ताबड़तोड़ पांच वार किए. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.
Trending Photos
MP Crime News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में एक पिता ने अपनी ही बेटी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. पिता ने 24 साल की बेटी पर चाकू से पेट पर ताबड़तोड़ पांच वार किए. बेटी पर हमला करने से पहले पिता ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला था. यह पूरी घटना गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे बेलदार का पुरा इलाके की है. बताया जा रहा है कि पता शराब के नशे में भी बेटी की पिटाई करता था. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
इस हत्याकांड की सूचना मिलते ही जनकगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिा बादाम सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि पिता अक्सर शराब के नशे में बेटी से मारपीट करता था. शुरूआती जांच में पारिवारिक विवाद के कारण हत्या करने के वजह बताई जा रही है. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
सिलाई-कढ़ाई का काम करती थी रानी
बादाम सिंह की बेटी रानी कुशवाह सिलाई-कढ़ाई का काम करती थी. रानी की मां भगवती बाई ने बताया कि पति बादाम सिंह एक पैर से दिव्यांग है. पहले वह ऑटो रिक्शा चलाता था. लॉकडाउन के समय उसका एक्सीडेंट हुआ था इसके बाद से वह घर पर ही रहने लगा. घर में ही किराने की दुकान है, जिसे छोटी बेटी चलाती है.
गल्ले से पैसे निकालकर पीता था शराब
इसी दुकान में बादाम सिंह जबरन बैठ जाता था. वह गल्ले से रुपए निकालकर उनकी शराब पी जाता था. जब विरोध करते तो वह घर में गाली-गलौज करता था. जब बेटी रानी इसका विरोध करती तो वह उससे मारपीट करता था. गुरुवार कोभी बादाम सिंह गल्ले से पैसे निकाल रहा था, जब रानी ने विरोध किया तो गुस्से में उसने रानी की चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. थाना प्रभारी अतुल सिंह सोलंकी ने बताया कि आरोपी पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, आगे की कार्रवाई भी कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें-खेलते-खेलते गड्ढे में उतरे बच्चे, डूबने से 3 मासूमों की हुई मौत, अवैध हुई थी खुदाई
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Gwalior की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!