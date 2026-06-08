Add Zee Business As A Preferred Source
App

अस्पताल छोड़ने के बहाने रेकी की, फिर ताई के ही घर में डाल दिया डाका, घुटने की चोट ने पहुंचाया जेल

Gwalior News-ग्वालियर में एक पड़ोसी महिला ने अपने पड़ोसी के घर में ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरी के बाद आरोपी महिला की घुटने की चोट और दीवार पर रगड़ के निशानों ने पूरा राज खोल दिया. सीसीटीवी ने आरोपी महिला का पूरा राज खोल दिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 08, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:00 PM IST
अस्पताल छोड़ने के बहाने रेकी की, फिर ताई के ही घर में डाल दिया डाका, घुटने की चोट ने पहुंचाया जेल

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पार्सल खोला तो निकले पत्थर, कारोबारी को लगा लाखों का झटका, ग्वालियर में फर्जीवाड़ा
gwalior news1 hr ago
2
datia news2 hrs ago
3
mp news2 hrs ago
4
Neemuch News3 hrs ago
5
Mahesh Kewat3 hrs ago