अस्पताल छोड़ने के बहाने रेकी की, फिर ताई के ही घर में डाल दिया डाका, घुटने की चोट ने पहुंचाया जेल

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

4 जून के बाद शैजल के अचानक लंगड़ाने की सूचना पर पुलिस का शक यकीन में बदला. कल रविवार को पुलिस ने शैजल को हिरासत में लेकर पूछताछ की और चोरी का सोना बरामद कर लिया. आरोपी शैजल ने पुलिस को बताया कि ताई सुरेखा को अस्पताल छोड़ने के बाद वापस घर आई और घर की पिछली दीवार फांदकर चोरी की. अलमारी की चाबी निकालकर गहने और रुपए निकाले और फिर दीवार फांदकर भाग गई. इसी दौरान पैर फिसलने से उसके घुटने में गहरी चोट लग गई थी. रामदास का परिवार पहले मानने को तैयार नहीं था कि पड़ोसी महिला शैजल चोरी कर सकती है. लेकिन सबूतों के सामने शैजल ने जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. डेढ़ माह पहले फर्जी लूट की साजिश में भी शैजल आरोपी रह चुकी है.