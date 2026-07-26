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ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूल कर अपने खातों में जमा कर रहे थे कर्मचारी, फर्जी रसीदें देकर हड़पे पैसे, ग्वालियर में 45 लाख का फर्जीवाड़ा

ग्वालियर में फाइनेंस कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों द्वारा 45 लाख रुपए थी ठगी करने का मामला सामने आया है. कर्मचारियों पर ग्राहकों से वसूली गई लोन की किस्तें कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Jul 26, 2026, 12:52 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:52 PM IST
ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूल कर अपने खातों में जमा कर रहे थे कर्मचारी, फर्जी रसीदें देकर हड़पे पैसे, ग्वालियर में 45 लाख का फर्जीवाड़ा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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