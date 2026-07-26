/ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूल कर अपने खातों में जमा कर रहे थे कर्मचारी, फर्जी रसीदें देकर हड़पे पैसे, ग्वालियर में 45 लाख का फर्जीवाड़ा

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ग्वालियर में फाइनेंस कंपनी में 45 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. कंपनी के दो पूर्व कर्मचारियों पर ग्राहकों से वसूली गई लोन की किस्तें कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है. आरोपियों ने ग्राहकों को फर्जी रसीदें और फर्जी लोन स्टेटमेंट भी दिए. कंपनी की शिकायत पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाने में आगरा निवासी जितेंद्र गर्ग ने शिकायत की है कि आरबीआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फर्म में जावेद खान क्रेडिट एंड कलेक्शन ऑफिसर तथा आकिब खान सेल्स एंड कलेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे. कुछ ग्राहकों ने शिकायत की कि किस्त जमा करने के बावजूद उन्हें कंपनी की अधिकृत रसीद नहीं मिल रही है. इसके बाद कराए गए आंतरिक ऑडिट में कथित गड़बड़ी सामने आई. जांच में सामने आया कि दोनों कर्मचारियों ने करीब 75 लोन खाताधारकों से नकद और ऑनलाइन माध्यम से किस्तें वसूलीं, लेकिन रकम कंपनी के खाते में जमा नहीं की.
फर्जी रसीदें और फर्जी लोन स्टेटमेंट किए जारी
ग्राहकों को भरोसे में रखने के लिए उन्हें फर्जी रसीदें और फर्जी लोन स्टेटमेंट जारी किए गए. कंपनी का आरोप है कि इस पूरे फर्जीवाड़े से उसे करीब 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ. ऑडिट रिपोर्ट के बाद कंपनी ने 14 अप्रैल को जावेद खान की सेवाएं समाप्त कर दीं. वहीं 23 अप्रैल को आकिब खान ने कार्रवाई की आशंका में इस्तीफा भेजा, जिसे कंपनी ने स्वीकार नहीं किया. नौकरी से हटाए जाने के बाद भी दोनों आरोपियों ने ग्राहकों से किस्तों की वसूली जारी रखी. साथ ही कई लोन फाइलें और ग्राहकों के चेक भी अपने कब्जे में रखे. कंपनी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों आरोपियों ने कंपनी के पार्किंग यार्ड में खड़े 40 सरेंडर थ्री-व्हीलर वाहन भी बेच दिए. मामले का खुलासा होने के बाद कंपनी प्रबंधन ने विश्वविद्यालय थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
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