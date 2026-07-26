/ग्राहकों से लोन की किस्तें वसूल कर अपने खातों में जमा कर रहे थे कर्मचारी, फर्जी रसीदें देकर हड़पे पैसे, ग्वालियर में 45 लाख का फर्जीवाड़ा

ग्राहकों को भरोसे में रखने के लिए उन्हें फर्जी रसीदें और फर्जी लोन स्टेटमेंट जारी किए गए. कंपनी का आरोप है कि इस पूरे फर्जीवाड़े से उसे करीब 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ. ऑडिट रिपोर्ट के बाद कंपनी ने 14 अप्रैल को जावेद खान की सेवाएं समाप्त कर दीं. वहीं 23 अप्रैल को आकिब खान ने कार्रवाई की आशंका में इस्तीफा भेजा, जिसे कंपनी ने स्वीकार नहीं किया. नौकरी से हटाए जाने के बाद भी दोनों आरोपियों ने ग्राहकों से किस्तों की वसूली जारी रखी. साथ ही कई लोन फाइलें और ग्राहकों के चेक भी अपने कब्जे में रखे. कंपनी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों आरोपियों ने कंपनी के पार्किंग यार्ड में खड़े 40 सरेंडर थ्री-व्हीलर वाहन भी बेच दिए. मामले का खुलासा होने के बाद कंपनी प्रबंधन ने विश्वविद्यालय थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.