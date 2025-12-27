Advertisement
ग्वालियर में पुतले पर संग्राम, अंबेडकर के अपमान की आशंका पर भड़की भीम आर्मी, शहर में तनाव के बीच वकील पर FIR

Gwalior News-ग्वालियर में भीमराव अंबेडकर पुतला जलाने की सूचना को लेकर बवाल हो गया. स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने वकील को हिरासत में ले लिया और पुतला जब्त कर दिया. पुलिस ने वकील के खिलाफ शांति भंग करने का केस दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:32 PM IST
ग्वालियर में पुतले पर संग्राम, अंबेडकर के अपमान की आशंका पर भड़की भीम आर्मी, शहर में तनाव के बीच वकील पर FIR

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार शाम डॉ. भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने के प्रयास की सूचना से शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. आकाशवाणी तिराहा पर पुतला दहन की आशंका मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई. स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वकील को हिरासत में ले लिया. वहीं पुलिस ने पुतला जब्त कर लिया और वकील के खिलाफ शांति भंग करने का केस दर्ज किया गया. 

वकील जलाने पहुंचा था पुतला
पुलिस के अनुसार, वकील आशुतोष दुबे कुछ साथियों के साथ पुतला लेकर शहर के आकाशवाणी तिराहा पहुंचे थे. पुतला जलाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने पुतला दहन न करने की समझाइश दी, लेकिन इसी दौरान वह पुतला लेकर भागने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी. जब हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुतला दहन से पहले रोक लगा दी. 

जय भीम के लगे नारे
जैसे ही इस घटना की जानकारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य ओबीसी संगठनों को लगी तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. संगठनों के लोगों ने जय भीम के नारे लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवक्ता संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश कर रहा था. दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर बल बढ़ा दिया. 

संगठनों ने किया घेराव
इस घटना के बाद भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और अधिवक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. इस घटना को लेकर अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने कहा कि जिस पुतले को वह लेकर गए थे, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था. उनका कहना है कि खनियादाना में हाल में ही मंच से मनुस्मृति जलाए जाने की घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इसका विरोध करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के पुतले के दहन का कार्यक्रम रखा था. 

शांति भंग करने का केस दर्ज 
अधिवक्ता आशुतोष दुबे का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही पुलिस को दी थी, इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. इस मामले में एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने कहा कि पुतला चंद्रशेखर का दहने करने का प्लान था. पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझती है, इसलिए पुतला दहन करने से रोका गया. शांति भंग करने पर अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

