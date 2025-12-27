ग्वालियर में पुतले पर संग्राम, अंबेडकर के अपमान की आशंका पर भड़की भीम आर्मी, शहर में तनाव के बीच वकील पर FIR

MP News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार शाम डॉ. भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने के प्रयास की सूचना से शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. आकाशवाणी तिराहा पर पुतला दहन की आशंका मिलने पर पुलिस एक्टिव हो गई. स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वकील को हिरासत में ले लिया. वहीं पुलिस ने पुतला जब्त कर लिया और वकील के खिलाफ शांति भंग करने का केस दर्ज किया गया.

वकील जलाने पहुंचा था पुतला

पुलिस के अनुसार, वकील आशुतोष दुबे कुछ साथियों के साथ पुतला लेकर शहर के आकाशवाणी तिराहा पहुंचे थे. पुतला जलाने पहुंचे लोगों को पुलिस ने पुतला दहन न करने की समझाइश दी, लेकिन इसी दौरान वह पुतला लेकर भागने लगे और नारेबाजी शुरू कर दी. जब हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पुतला दहन से पहले रोक लगा दी.

जय भीम के लगे नारे

जैसे ही इस घटना की जानकारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और अन्य ओबीसी संगठनों को लगी तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए. संगठनों के लोगों ने जय भीम के नारे लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिवक्ता संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश कर रहा था. दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर बल बढ़ा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

संगठनों ने किया घेराव

इस घटना के बाद भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और अधिवक्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए इलाके में तनाव का माहौल बना रहा. इस घटना को लेकर अधिवक्ता आशुतोष दुबे ने कहा कि जिस पुतले को वह लेकर गए थे, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था. उनका कहना है कि खनियादाना में हाल में ही मंच से मनुस्मृति जलाए जाने की घटना पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इसका विरोध करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के पुतले के दहन का कार्यक्रम रखा था.

शांति भंग करने का केस दर्ज

अधिवक्ता आशुतोष दुबे का कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी पहले ही पुलिस को दी थी, इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. इस मामले में एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह ने कहा कि पुतला चंद्रशेखर का दहने करने का प्लान था. पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझती है, इसलिए पुतला दहन करने से रोका गया. शांति भंग करने पर अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें-IPL का बॉयकॉट! उज्जैन में संतों ने दी चेतावनी, जानिए क्या है पूरा माजरा

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!