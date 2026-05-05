ग्वालियर में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का भंडाफोड़, फैक्ट्र के अंदर का नाजारा देख अधिकारी भी रह गए दंग

Gwalior Gas Cylinder Raid: ग्वालियर शहर में गैस सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतों के बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विभाग की टीम ने महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट कंपनी पर छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध रूप से रखे गए कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए हैं.

दरअसल विभाग को अवैध सप्लाई की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने एक संदिग्ध वाहन का पीछा किया. यह वाहन महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित चोकोवेरी न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट फैक्ट्री पहुंचा. जब टीम ने फैक्ट्री के अंदर जांच की, तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए. फैक्ट्री परिसर से कुल 77 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए गए.

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बड़ा कार्रवाई

फैक्ट्री के मैनेजर कोमल ने टीम को बताया कि उनके पास दो गैस कनेक्शन हैं. एक राज गैस ग्वालियर और दूसरा मौ इंडेन बेहट से. हालांकि नियमानुसार, एक कमर्शियल कनेक्शन पर अधिकतम 5 सिलेंडर रखने का प्रावधान है. इस हिसाब से फैक्ट्री में केवल 10 सिलेंडर होने चाहिए थे,लेकिन मौके पर 77 सिलेंडर मिले, जो तय सीमा से लगभग 8 गुना ज्यादा थे. ऐसे में दस्तावेज कार्रवाई के दौरान न तो गैस डिलीवरी करने वाला स्टाफ और न ही फैक्ट्री संचालक नरेंद्र रोहिरा सिलेंडरों के स्टॉक से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश कर पाए.

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77 सिलेंडर जब्त

इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों का भंडारण गैस की किल्लत के समय गंभीर अनियमितता की ओर इशारा करता है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने सभी 77 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है. विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नियमों के उल्लंघन और अवैध भंडारण के मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. शहर में गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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