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ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर ठगी, विदाई से पहले लाल जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन, आयोजक फरार

Gwalior News-ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन में संस्था द्वारा मोटरसाइकिल और सामान देने का वादा कर वर-वधू पक्ष से पैसे ऐंठ लिए गए. विदाई के समय आयोजक सामान दिए बिना फोन बंद कर भाग गए, जिससे ठगा महसूस कर दुल्हन सीधे शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंच गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 20, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 01:59 PM IST
ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर ठगी, विदाई से पहले लाल जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन, आयोजक फरार

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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