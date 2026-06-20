ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर ठगी, विदाई से पहले लाल जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन, आयोजक फरार

विदाई के समय हुआ ड्रामा

रंग महल गार्डन में संस्था द्वारा लवली की शादी तो पूरे रीति-रिवाज के साथ करा दी गई. लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विदाई की बारी आई. जैसे ही दुल्हन के परिजनों ने संस्था के लोगों के वादे के मुताबिक मोटरसाइकिल और गृहस्थी का सामान मांगा, तो आयोजकों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते संस्था के लोग चुपके से वहां से भाग निकले. जब पीड़ित परिवार ने संस्था के अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदारी लोगों को फोन लगाया, तो उनके मोबाइल नंबर भी बंद आने लगे. खुद को पूरी तरह ठगा महसूस करने के बाद दुल्हन लवली ने हिम्मत दिखाई और विदा होने से बजाय लाल जोड़े में ही सीधे डबरा सिटी थाना पहुंच गई.