ग्वालियर में सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर ठगी, विदाई से पहले लाल जोड़े में थाने पहुंची दुल्हन, आयोजक फरार

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Dabra Wedding Fraud-मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा से ठगी और धोखाधड़ी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां डबरा सिटी थाने में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नवविवाहित दुल्हन हाथों में रची मेहंदी और लाल जोड़ा पहने विदाई से ठीक पहले सीधे थाने पहुंच गई. पीड़ित दुल्हन लवली बाल्मिकि अपने परिजनों के साथ न्याय की गुहार लगाने पुलिस के पास पहुंची थी. आरोप है कि अक संस्था द्वारा सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर इस गरीब परिवार से हजारों रुपए ऐंठ लिए गए और विदाई के वक्त उन्हें धोखा देकर आयोजक मौके से फरार हो गए.
सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन से जुड़ा है मामला
पूरा मामला ईशानी शिक्षा एवं जनकल्याण समिति द्वारा आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन से जुड़ा हुआ है. इस संस्था द्वारा शादी कराने के नाम पर सभी जोड़ों को एक मोटरसाइकिल सहित गृहस्थी का तमाम जरूरी सामान देने का बड़ा वादा किया गया था. इस लालच में आकर डबरा निवासी लवली बाल्मिकि के परिवार ने शादी के लिए हामी भर दी. संस्था के पदाधिकारियों ने नियम के मुताबिक कन्या पक्ष और वर पक्ष, दोनों ही तरफ से पंजीयन के नाम पर 10-10 हजार रुपए, यानी कुल 20 हजार रुपए एडवांस जमा करवा लिए.
विदाई के समय हुआ ड्रामा
रंग महल गार्डन में संस्था द्वारा लवली की शादी तो पूरे रीति-रिवाज के साथ करा दी गई. लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब विदाई की बारी आई. जैसे ही दुल्हन के परिजनों ने संस्था के लोगों के वादे के मुताबिक मोटरसाइकिल और गृहस्थी का सामान मांगा, तो आयोजकों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया. देखते ही देखते संस्था के लोग चुपके से वहां से भाग निकले. जब पीड़ित परिवार ने संस्था के अध्यक्ष और अन्य जिम्मेदारी लोगों को फोन लगाया, तो उनके मोबाइल नंबर भी बंद आने लगे. खुद को पूरी तरह ठगा महसूस करने के बाद दुल्हन लवली ने हिम्मत दिखाई और विदा होने से बजाय लाल जोड़े में ही सीधे डबरा सिटी थाना पहुंच गई.
पंजीयन के नाम पर वसूले 10 हजार
दुल्हन लवली बाल्मिकि का साफ तौर पर कहना है कि रंग महल गार्डन से गोलू नरवरिया नाम के एक व्यक्ति द्वारा पंजीयन के नाम पर उनसे 10 हजार रुपए लिए गए थे. मोटरसाइकिल सहित पूरा सामान देने का वादा किया गया था. लेकिन ऐन वक्त पर वह पैसे और सामान लेकर भाग गया, जिसके कारण अभी तक उसकी विदाई भी नहीं हो सकी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद एसडीओपी सौरव कुमार ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और आरोपी संस्था व गोलू नरवरिया के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का पूरा आश्वासन दिया है.