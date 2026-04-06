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ग्वालियर जू में मां बनी 'मीरा', 2 रॉयल बंगाल और 1 सफेद शावक को दिया जन्म, बढ़ा बाघों का कुनबा

MP News-ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में सफेद बाघिन मीरा ने तीन शावकों को जन्म दिया. मीरा ने दो रॉयल बंगाल और एक सफेद शावक को जन्म दिया है. तीनों शावक एक महीने तक जू प्रबंधन की निगरानी में रहेंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:17 AM IST
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ग्वालियर जू में मां बनी 'मीरा', 2 रॉयल बंगाल और 1 सफेद शावक को दिया जन्म, बढ़ा बाघों का कुनबा

Gwalior News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान से खुशखबरी सामने आई है. यहां सफेद बाघिन मीरा ने 2 बजे तीन शावकों को जन्म दिया है. इनमें 2 रॉयल बंगाल और एक सफेद टाइगर शावक शामिल है.  रविवार दोपहर करीब 2 बाघिन मीरा ने शावकों को जन्म दिया है. तीनों शावक स्वस्थ हैं और बाघिन भी सुरक्षित हैं. तीनों शावकों और बाघिन की निगरानी की जा रही है और एक महीने तक निगरानी की जाएगी. 

2 रॉयल बंगाल और एक सफेद शावक
शावकों के जन्म को लेकर चिड़ियाघर प्रभारी डॉ. उपेंद्र यादव ने बताया कि तीनों शावक स्वस्थ हैं और बाघिन मीरा भी सुरक्षित हैं. उन्होंने आगे बताया जन्में दो शावक रॉयल बंगाल यानी पीले और एक सफेद टाइगर हैं. प्रसव के बाद से मीरा और उसके शावकों की निगरानी की जा रही है. टीम सभी के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं. 

बाघिन का रखा जा रहा ध्यान
चिड़ियाघर के क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया कि नवजात शावकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है. संक्रमण और अन्य खतरों से बचाने के लिए उन्हें बाहरी संपर्क से पूरी तरह से दूर रखा गया है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है. इसके साथ ही बाघिन मारी की जल्द रिकवरी के लिए उसके खान-पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है. 

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जू में बढ़ा बाघों का कुनबा
इन तीन नन्हे मेहमानों के आने के बाद चिड़ियाघर में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है. वर्तमान में यहां 4 सफेद और 6 रॉयल बंगाल टाइगर मौजूद हैं. यहां अब 4 नर, 3 मादा और 3 नवजात शामिल हैं. नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने चिड़ियाघर प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. नवजात शावकों की देखभाल के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं.केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

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