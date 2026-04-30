मुंबई से आए गनर्स को देख हंस दिया दूल्हा, भड़के साजिद ने कर दिया कांड, पुलिस भी हैरान

Gwalior Groom Threatened-शादियों में अक्सर हंसी-मजाक चलता रहता है, लेकिन ग्वालियर में एक दूल्हे का महज मुस्कुराना उसकी जान के लिए मुसीबत बन गया. एक शादी समारोह में अपने निजी सुरक्षाकर्मियों (गनर्स) के साथ पहुंचे एक रिश्तेदार को दूल्हे का मजाक इतना नागवरा गुजरा कि उसने सरेआम दूल्हे को गोली मारने की धमकी दे डाली. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

क्या है पूरा मामला

यह दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र का है. शहर के रहने वाले डॉ. जीशान खान की शादी बीती 24 अप्रैल को एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित की गई थी. इस खुशी के मौके पर डॉ. जीशान ने अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था, जिनमें साजिद शेख भी शामिल था. साजिद मूल रूप से भिंड के आलमपुर का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई में एक बड़े बिल्डर के रूप में काम करता है.

स्टेज पर गनर्स के साथ एंट्री

जानकारी के अनुसार, साजिद शेख जब शादी समारोह में पहुंचा, तो वह अपने साथ चार निजी गनर्स लेकर आया था. हद तो तब हो गई जब साजिद दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर चढ़ा और अपने साथ उन चार गनर्स को भी ले गया. साजिद को देख दू्ल्हे डॉ. जीशान की हंसी निकल गई. उन्होंने महाकिया अंदाज में साजिद से कह दिया कि यहां इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है.

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अपमान का बदला और गाली-गलौज

दूल्हे की यह बात साजिद को इतना चुभ गई, वह गुस्से में स्टेज से उतरा और शादी छोड़कर चला गया. यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, साजिद ने गनर्स के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और डॉ. जीशान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. जब डॉ. जीशान ने इस पर बात करने के लिए साजिद को फोन किया, तो आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए उन्हें गोली मार देने की सीधी धमकी दे दी.

दूल्हे ने दर्ज कराई शिकायत

अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए जीशान ने साजिद के खिलाफ सबूतों के साथ माधवगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी साजिद शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट और कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.

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