Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3199179
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

मुंबई से आए गनर्स को देख हंस दिया दूल्हा, भड़के साजिद ने कर दिया कांड, पुलिस भी हैरान

Gwalior News-ग्वालियर में आयोजित एक शादी समारोह में रिश्तेदार के गनर लेकर पहुंचने पर दूल्हे का हंसना उसके लिए मुसीबत बन गया.रिश्तेदार ने दूल्हेराजा की हंसी को अपना अपमान समझकर दुल्हे को गोली मारने की धमकी दे डाली.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 30, 2026, 04:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई से आए गनर्स को देख हंस दिया दूल्हा, भड़के साजिद ने कर दिया कांड, पुलिस भी हैरान

Gwalior Groom Threatened-शादियों में अक्सर हंसी-मजाक चलता रहता है, लेकिन ग्वालियर में एक दूल्हे का महज मुस्कुराना उसकी जान के लिए मुसीबत बन गया. एक शादी समारोह में अपने निजी सुरक्षाकर्मियों (गनर्स) के साथ पहुंचे एक रिश्तेदार को दूल्हे का मजाक इतना नागवरा गुजरा कि उसने सरेआम दूल्हे को गोली मारने की धमकी दे डाली. अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. 

क्या है पूरा मामला
यह दिलचस्प और हैरान करने वाला मामला ग्वालियर के माधवगंज थाना क्षेत्र का है. शहर के रहने वाले डॉ. जीशान खान की शादी बीती 24 अप्रैल को एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित की गई थी. इस खुशी के मौके पर डॉ. जीशान ने अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया था, जिनमें साजिद शेख भी शामिल था. साजिद मूल रूप से भिंड के आलमपुर का रहने वाला है और वर्तमान में मुंबई में एक बड़े बिल्डर के रूप में काम करता है. 

स्टेज पर गनर्स के साथ एंट्री
जानकारी के अनुसार, साजिद शेख जब शादी समारोह में पहुंचा, तो वह अपने साथ चार निजी गनर्स लेकर आया था. हद तो तब हो गई जब साजिद दूल्हा-दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर चढ़ा और अपने साथ उन चार गनर्स को भी ले गया. साजिद को देख दू्ल्हे डॉ. जीशान की हंसी निकल गई. उन्होंने महाकिया अंदाज में साजिद से कह दिया कि यहां इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अपमान का बदला और गाली-गलौज
दूल्हे की यह बात साजिद को इतना चुभ गई, वह गुस्से में स्टेज से उतरा और शादी छोड़कर चला गया. यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, साजिद ने गनर्स के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और डॉ. जीशान के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. जब डॉ. जीशान ने इस पर बात करने के लिए साजिद को फोन किया, तो आरोपी ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए उन्हें गोली मार देने की सीधी धमकी दे दी. 

दूल्हे ने दर्ज कराई शिकायत
अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए जीशान ने साजिद के खिलाफ सबूतों के साथ माधवगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी साजिद शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट और कॉल रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी.

यह भी पढ़ें-दीदी को पसंद बहनोई तो छोटी बहन ने भी थाम लिया जीजा का हाथ, 2 बहनों ने बदले अपने पति

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsgwalior newsGroom Threatened

Trending news

Gwalior news Hindi
दीदी को पसंद बहनोई तो छोटी बहन ने भी थाम लिया जीजा का हाथ, 2 बहनों ने बदले अपने पति
Morena news
मुरैना से उज्जैन जा रही बारातियों से भरी बस पलटी, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 26 घायल
bhind news
आस्था या अंधविश्वास? युवक ने जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई, बाबाओं को दी चुनौती
Mohan Yadav
कल जो कहा, आज किया... अचानक गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे मोहन यादव, किसानों से की बात
sheopur news
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती कार में लगी आग, जिंदा जले 5 लोग, MP के रहने वाले थे
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: किसानों से सीएम मोहन यादव ने किया संवाद, भोपाल में आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
dindori news
वरमाला के समय स्टेज पर पहुंची प्रेमिका, बेहोश हुए दूल्हे राजा, फिर जो हुआ...
dhar news
धार हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, 15 की मौत, PM और राष्ट्रपति ने दुख जताया
Dhar Road Accident
धार में स्कॉर्पियो और पिकअप की भीषण टक्कर, सड़क पर बिछीं लाशें, 12 की मौत, 20 घायल
Mohan Yadav
केवल बिजली नहीं, आर्थिक लाभ भी देगा सोलर पावर प्लांट, CM मोहन यादव ने गिनाईं खूबियां