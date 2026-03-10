Advertisement
शादी की अगली सुबह ही दुल्हन ने देख लिया कुछ ऐसा, दूल्हे को छोड़ सीधा पहुंच गई थाने, सुनकर पुलिस भी चौंक गई

Gwalior News-ग्वालियर में शादी के बाद ही दुल्हन सीधे थाने पहुंच गई. दुल्हन ने थाने पहुंचकर दूल्हे पर गंभीर आरोप लगाए और शादी का खर्चा वापस दिलाने की मांग की. दुल्हन ने आरोप लगाया कि उसे धोखे में रखकर शादी की गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 10, 2026, 04:39 PM IST
Gwalior Wedding Drama News-मध्यप्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं. यहां के दुल्हन ने शादी के अगले ही दिन विदाई से ठीक पहले ससुराल जाने के बजाय पुलिस थाने जाने का रास्ता चुन लिया. दुल्हन सीधे थाने पहुंच गई और दूल्हे पर गंभीर आरोप लगा दिए. दूल्हन ने पुलिस को बताया कि उसे धोखे में रखकर शादी की गई है और दूल्हे का किसी अन्य युवती से अफेयर है. दुल्हने ने शादी में हुए पूरे खर्चे की भरपाई की मांग करते हुए दूल्हे के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी पुलिस से की है.

जानिए क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, ग्वालियर के चंद्रावदनी नाका की रहने वाली शिवानी कुशवाहा का विवाह बीती रात गुड़ा गुड़ी का नाका निवासी गिर्राज कुशवाहा के साथ बड़े ही धूमधाम से हुआ था. रात भर मैरिज गार्डन में शादी की रस्में चलीं, हंसी-खुशी का माहौल था और सुबह विदाई की तैयारियां की जा रही थीं. लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. 

दूल्हे का निकला प्रेम संबंध
दुल्हन शिवानी का कहना है कि उसे पता चला कि उसके पति गिर्राज का पूजा नाम की किसी अन्य युवती के साथ प्रेम संबंध है. आरोप है कि यह बात उससे और उसके परिवार से पूरी तरह छुपाकर शादी की गई. जैसे ही दुल्हन को प्रेम संबंध के बारे में पता चला, उसने विदाई से साफ इनकार कर दिया और सीधे थाने पहुंचकर दूल्हे के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग की. 

मैसेज और फोटो से खुली पोल
बताया जा रहा है कि दूल्हे का जिस लड़की से अफेयर था, उसी ने दुल्हन के मोबाइल पर कुछ मैसेज और फोटो भेज. लड़की ने दुल्हन को अपने और दूल्हे के प्रेम संबंधों के बारे में बताया. दुल्हन शिवानी का कहना है कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और धोखे पर टिकी हो, उसे वह स्वीकार नहीं करेगी. दुल्हन ने शादी में हुए पूरे खर्च की भरपाई और दूल्हे पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. 

पुलिस मामले की जांच में जुटी 
इस हंगामे के बाद यह मामला चर्चा में आ गया. दूल्हा और दुल्हन, दोनों पक्षों के लोग थाने पहुंचे. दुल्हन पक्ष जहां एफआईआर की मांग पर अड़ा रहा, वहीं पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी करवाई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है.

