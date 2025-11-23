पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन; ग्वालियर निगम के आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल, लगाया भारी जुर्माना

Gwalior High Court: मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने ग्वालियर नगर निगम पर 50,000 का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 41 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए एक ऑफिसर के रिटायरमेंट के बाद के फायदों से जुड़ी एक पिटीशन में लगाया गया है. जुर्माना लगाने के अलावा हाई कोर्ट ने साफ किया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑफिसर को वे फायदे नहीं दिए जिनके वे हकदार थे. इसलिए पिटीशनर अब रिटायर्ड ऑफिसर को असिस्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर माने और रिवाइज्ड PPOs, GPOs और दूसरे फायदों समेत सभी फायदे 6% इंटरेस्ट के साथ दो महीने के अंदर दे.

पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन

दरअसल, पिटीशनर चंद्र मोहन शर्मा के वकील अरुण कटारे ने बताया कि 26 अक्टूबर 1989 को चंद्र मोहन शर्मा को कॉर्पोरेशन में अनुकंपा पर नौकरी मिली थी. 1985 में उन्हें LDC के पद पर प्रमोट किया गया. इसके बाद, अकाउंटेंट रहते हुए ही उन्हें असिस्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया गया. हालांकि, 26 अगस्त 2016 को उन्हें फिर से डिमोट कर दिया गया, जिससे वे अकाउंटेंट बन गए. इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि प्रमोशन हाई कोर्ट के निर्देश पर दिया गया था. नतीजतन 9 सितंबर 2016 को हाई कोर्ट ने उस समय के कमिश्नर अनय द्विवेदी के आदेश पर रोक लगा दी.

नगर निगम पर लगाई 50 हजार की कॉस्ट

फिर, 30 जून 2020 को चंद्र मोहन शर्मा सहायक संपत्ति कर अधिकारी के पद से रिटायर हो गए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ग्वालियर नगर निगम ने याचिकाकर्ता चंद्र मोहन शर्मा को गलत तरीके से डिमोट किया और उन्हें अकाउंटेंट के तौर पर मिलने वाली पेंशन की 90% रकम भी दे दी, जो सही नहीं है. इस आधार पर ग्वालियर नगर निगम पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया. साथ ही, उन्हें असिस्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर मानते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो महीने के अंदर 6% ब्याज के साथ PPO, GPO और दूसरे फायदे देने का निर्देश दिया.

