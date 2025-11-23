Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3014820
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन; ग्वालियर निगम के आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल, लगाया भारी जुर्माना

Gwalior News: ग्वालियर हाई कोर्ट ने नगर निगम ग्वालियर पर ₹50,000 की कॉस्ट लगाई है. यह कॉस्ट एक रिटायर्ड अधिकारी चंद्र मोहन शर्मा की याचिका पर लगाई गई. जानिए क्या है पूरा मामला...

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 23, 2025, 06:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन; ग्वालियर निगम के आदेश पर कोर्ट ने उठाए सवाल, लगाया भारी जुर्माना

Gwalior High Court: मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट ने ग्वालियर  नगर निगम पर 50,000 का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना 41 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए एक ऑफिसर के रिटायरमेंट के बाद के फायदों से जुड़ी एक पिटीशन में लगाया गया है. जुर्माना लगाने के अलावा हाई कोर्ट ने साफ किया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑफिसर को वे फायदे नहीं दिए जिनके वे हकदार थे. इसलिए पिटीशनर अब रिटायर्ड ऑफिसर को असिस्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर माने और रिवाइज्ड PPOs, GPOs और दूसरे फायदों समेत सभी फायदे 6% इंटरेस्ट के साथ दो महीने के अंदर दे.

पहले प्रमोशन, फिर डिमोशन
दरअसल, पिटीशनर चंद्र मोहन शर्मा के वकील अरुण कटारे ने बताया कि 26 अक्टूबर 1989 को चंद्र मोहन शर्मा को कॉर्पोरेशन में अनुकंपा पर नौकरी मिली थी. 1985 में उन्हें LDC के पद पर प्रमोट किया गया. इसके बाद, अकाउंटेंट रहते हुए ही उन्हें असिस्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया गया. हालांकि, 26 अगस्त 2016 को उन्हें फिर से डिमोट कर दिया गया, जिससे वे अकाउंटेंट बन गए. इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि प्रमोशन हाई कोर्ट के निर्देश पर दिया गया था. नतीजतन 9 सितंबर 2016 को हाई कोर्ट ने उस समय के कमिश्नर अनय द्विवेदी के आदेश पर रोक लगा दी.

नगर निगम पर लगाई 50 हजार की कॉस्ट
फिर, 30 जून 2020 को चंद्र मोहन शर्मा सहायक संपत्ति कर अधिकारी के पद से रिटायर हो गए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ग्वालियर नगर निगम ने याचिकाकर्ता चंद्र मोहन शर्मा को गलत तरीके से डिमोट किया और उन्हें अकाउंटेंट के तौर पर मिलने वाली पेंशन की 90% रकम भी दे दी, जो सही नहीं है. इस आधार पर ग्वालियर नगर निगम पर 50,000 रुपये का हर्जाना लगाया गया. साथ ही, उन्हें असिस्टेंट प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिसर मानते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो महीने के अंदर 6% ब्याज के साथ PPO, GPO और दूसरे फायदे देने का निर्देश दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

mp news
चाकू की नोक पर अपहरण और पिटाई! जबलपुर में 'लेडी गैंग' का आतंक, 3 आरोपी गिरफ्तार
MP Crime News
रिश्ते के भाई ने 3 साल तक किया दुष्कर्म, वीडियो वायरल करने की देता था धमकी
mp news
श्याम टेलर BJP युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष बने,अश्विनी परांजपे को मिली नई जिम्मदारी
mp news
BJP पार्षद की संदिग्ध मौत, मारपीट का आरोप लगाने के 4 दिन बाद हुआ निधन, बेटा गिरफ्तार
mp news
प्रधान आरक्षक ने सर्विस सेंटर कर्मचारी को सरेआम 'लात' मारी; 250 रुपए के लिए पीटा
jabalpur news
जय श्री राम बोलने पर 8वीं के छात्र की पिटाई करने का आरोप, FIR दर्ज...
bhopal mppsc
असिस्टेंट प्रोफेसर के 87 पदों पर भर्ती, यहां देखेंआवेदन करने की अंतिम तारीख
chhattisgarh news
पुलिस चौकी में चल रही थी 'दारू पार्टी'! कमरे में पीते पकड़े गए 2 आरक्षक, Video वायरल
mp news
हथियार के दम पर वारदात की कोशिश, रात 4 बजे चोरों ने बोला धावा, लोग जागे तो किया फायर
mp news
काला हिरण कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, खेत में आए हिरणों का कराता था शिकार