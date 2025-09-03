ग्वालियर HC ने सिविल जज को लगाई फटकार, कहा- कानून की समझ नहीं तो दोबारा लो ट्रेनिंग!

Gwalior High Court: ग्वालियर हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की जज वर्षा भलावी को फटकार लगाते हुए उनके कार्यप्रणाली पर प्रशन करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की है. हाई कोर्ट ने कहा कि जज वर्षा को कानून का ज्ञान नहीं है. वकालत के क्षेत्र में उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है. दरअसल, ये पूरा मामला कोर्ट में दायर पैतृक संपत्ति के मामले से जुड़ा हुआ है.

क्या है पूरा मामला

ये पूरा मामला सिविल कोर्ट में दायर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है. सिविल जज वर्षा भलावी ने इस मामले में अजीबो गरीब फैसला सुनाया था. दरअसल, मुन्नीदेवी ने अपने बिल्हेटी गांव की जमीन को लेकर सिविल सूट दायर किया था. इसमें पैतृक संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा देने की मांग की गई थी. इसमें मुन्नीदेवी ने अपने बेटे पवन को वारिस बनाया था. हालांकि सुनवाई से पहले ही मुन्नीदेवी की 12 मई 2024 को मौत हो गई थी और संपत्ति की वसीयत 4 मई को की गई थी.

सिविल ने केस को किया खारिज

वहीं बेटे पवन ने वसीयत का हवाला देते हुए इसका पक्षकार बनाने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन किया. लेकिन सिविल कोर्ट ने, मृतक के बाकी अन्य वारिसों का वसियत में नाम नहीं होने से आवेदन को खारिज कर दिया गया.

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

8 जनवरी 2025 को आवेदन खारिज होने के बाद बेटे ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका पेश की. हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सिविल कोर्ट जज की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें फटकार लगाया और बेटे पवन को पक्षकार बनाने का निर्देश जारी किया.

