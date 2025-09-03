ग्वालियर HC ने सिविल जज को लगाई फटकार, कहा- कानून की समझ नहीं तो दोबारा लो ट्रेनिंग!
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2907231
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर HC ने सिविल जज को लगाई फटकार, कहा- कानून की समझ नहीं तो दोबारा लो ट्रेनिंग!

MP News: ग्वालियर हाई कोर्ट ने सिविल जज वर्षा भलावी को फटकार लगाते हुए उनके काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की है. हाई कोर्ट ने उन्हें कानून की समझ नहीं होने के साथ दोबारा ट्रेनिंग लेने की बात कही है.

 

Written By  Mayuri Payal|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gwalior hc
gwalior hc

Gwalior High Court: ग्वालियर हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की जज वर्षा भलावी को फटकार लगाते हुए उनके कार्यप्रणाली पर प्रशन करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की है. हाई कोर्ट ने कहा कि जज वर्षा को कानून का ज्ञान नहीं है. वकालत के क्षेत्र में उन्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है. दरअसल, ये पूरा मामला कोर्ट में दायर पैतृक संपत्ति के मामले से जुड़ा हुआ है. 

क्या है पूरा मामला
ये पूरा मामला सिविल कोर्ट में दायर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है. सिविल जज वर्षा भलावी ने इस मामले में अजीबो गरीब फैसला सुनाया था. दरअसल, मुन्नीदेवी ने अपने बिल्हेटी गांव की जमीन को लेकर सिविल सूट दायर किया था. इसमें पैतृक संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा देने की मांग की गई थी. इसमें मुन्नीदेवी ने अपने बेटे पवन को वारिस बनाया था. हालांकि सुनवाई से पहले ही मुन्नीदेवी की 12 मई 2024 को मौत हो गई थी और संपत्ति की वसीयत 4 मई को की गई थी. 

सिविल ने केस को किया खारिज
वहीं बेटे पवन ने वसीयत का हवाला देते हुए इसका पक्षकार बनाने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन किया. लेकिन सिविल कोर्ट ने, मृतक के बाकी अन्य वारिसों का वसियत में नाम नहीं होने से आवेदन को खारिज कर दिया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
8 जनवरी 2025 को आवेदन खारिज होने के बाद बेटे ने हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका पेश की. हाई कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सिविल कोर्ट जज की कार्यप्रणाली  पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें फटकार लगाया और बेटे पवन को पक्षकार बनाने का निर्देश जारी किया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

gwalior news

Trending news

sukma news
एनकाउंटर का खौफ, सुकमा में एक साथ 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर, महिलाएं भी शामिल
sanjay pathak
BJP विधायक की संपत्ति 242 करोड़, प्राइवेट जेट के मालिक! अब अचानक क्यों हो रही चर्चा
rewa news
एमपी में 25 लाख से बना तालाब चोरी! ढूंढने वाले को दिया जाएगा इनाम, जानें मामला
damoh news
पेट में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका व्यापारी, तंग आकर उठाया खौफनाक कदम
mp news
MP की जेल बनी स्कूल, सिर्फ बीए-एमए ही नहीं, अब 10वीं-12वीं भी पढ़ सकेंगे कैदी
jashpur news
गणेश विसर्जन के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो श्रद्धालुओं को रौंदा, 23 घायल, 3 की मौत
Bhopal IT Raid
राजेश गुप्ता के ठिकानों पर दूसरे दिन भी IT की रेड, गुजरात-महाराष्ट्र से जुड़े तार
raipur news
सुबह-सुबह ED का एक्शन, रायपुर समेत कई जिलों में कारोबारियों के ठिकानों पर रेड
mp transfer news
एमपी में फिर चली तबादली एक्सप्रेस! देर रात 25 अधिकारियों की अदला-बदली
mp news
'फिक्र न कर तेरा भाई वकील है' Jolly LLB 3 के गाने पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
;